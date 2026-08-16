En directo
SUPERCOPA DE FRANCIA
Lens - PSG, en directo hoy: sigue la Supercopa de Francia, en vivo
Sigue en directo el partido de Trophée des Champions 2026 entre el RC Lens y el PSG
David Raurell
RC Lens y París Saint-Germain se juegan la Supercopa de Francia en el Stade Bollaert. Sigue el partido en directo en SPORT.
Por su parte, el Lens de Toppmöller jugará con:
Risser; Antonio, Ganiou, Nawrocki; Saud, Cuisance, Titraoui, Udol; Thauvin, Ivanovic, Sima
El XI de Luis Enrique
El técnico asturiano apuesta por la siguiente alineación:
Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Digne; Beraldo, Vitinha, Zaïre-Emery; Akliouche, Doué, Kvaratskhelia
El encuentro se va a disputar en Stade Bollaert-Delelis, casa del Lens.
El recinto, inaugurado en el año 1933, tiene una capacidad de aforo para más de 38.000 personas.
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo del encuentro decisivo entre Lens y PSG.
El conjunto dirigido por Luis Enrique buscará ampliar aún más su palmarés de títulos con el Trophée des Champions que va a comenzar a partir de las 20:45 horas.
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