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SUPERCOPA DE FRANCIA

Lens - PSG, en directo hoy: sigue la Supercopa de Francia, en vivo

Sigue en directo el partido de Trophée des Champions 2026 entre el RC Lens y el PSG

Las imágenes de la final de la Supercopa de Europa: PSG-Aston Villa.

Las imágenes de la final de la Supercopa de Europa: PSG-Aston Villa. / ANNA SZILAGYI / EFE

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David Raurell

RC Lens y París Saint-Germain se juegan la Supercopa de Francia en el Stade Bollaert. Sigue el partido en directo en SPORT.

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