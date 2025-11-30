El Lens, nuevo líder de la Ligue 1

Sorpresa mayúscula en Francia. El Racing Club de Lens, tras ganar este domingo al Angers por 1 a 2, es el nuevo líder de la Ligue 1 McDonald's al finalizar la jornada 14 de competición. Un logro que no conseguía desde hacía 21 años.

El equipo dirigido por Pierre Sage aprovechó los tropiezos de París Saint-Germain y Marsella y certificó su ascenso al liderato con un triunfo sostenido por un doblete de Florian Thauvin, demostrando que es el conjunto más fiable del último tramo de competición, con ocho victorias en diez encuentros, además de un empate y una única derrota.

La caída del campeón en Mónaco abrió la puerta. El PSG cedió tres puntos y dejó expuesto el primer puesto, que tampoco supo reclamar el Olympique de Marsella, incapaz de pasar del empate en el Orange Vélodrome frente al Toulouse.

En la tabla, el Lens supera por un punto al PSG y por dos al Marsella, y se consolida como el equipo más en forma del fútbol francés.

El Angers, que venía de dos triunfos consecutivos sin encajar, se presentó como un rival incómodo y resistió hasta casi el descanso. Thauvin colocó el primero con un disparo a la escuadra antes de la media parte, y el segundo en el minuto 73 tras algunos rebotes en el área local.

Los blanquinegros reaccionaron con un gol tres minutos después y soñaron con un penalti en el minuto 84 que el VAR anuló y dejó al Lens como inesperado nuevo líder francés.

La última vez que un equipo que no sea el PSG haya ganado la Ligue 1 fue en la temporada 2020/21, cuando se la llevó el LOSC Lille. Antes, solo el AS Mónaco, en la 2016/17, le pudo hacer sombra al equipo parisino con su macroproyecto que arrancó en la temporada 2012/13.