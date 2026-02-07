LIGUE 1
El Lens le vuelve a arrebatar el liderato al PSG
El equipo de Pierre Sage remontó con diez y mantiene la presión antes del PSG-Marsella
El Lens levantó un 0-1 en contra frente al Rennes, se quedó con diez y resolvió por 3-1 su décima victoria en sus últimos once compromisos en la liga francesa para mantener la presión sobre el París Saint-Germain, que se enfrenta este domingo al Marsella y que necesita empatar al menos para conservar el liderato.
Esteban Lepaul anotó primero para el Rennes, en el minuto 8, pero después contestó el Lens, con el 1-1 de Odsonne Edouard antes del descanso y, sobre todo, con el 2-1 de cabeza de Ruben Aguilar, de nuevo goleador decisivo, al inicio de la segunda parte.
Dos minutos después, Aguilar fue expulsado, por una segunda amarilla en un pisotón en medio campo, y el Lens se quedó en inferioridad numérica, pero, aun así, logró el 3-1 por medio de Allan Saint-Maximin para subir de nuevo al liderato provisional con un punto de diferencia sobre el PSG, que recibe este domingo al Marsella.
- Cucurella no se corta sobre este exjugador de La Masia: 'Si me lo encuentro en la calle, dudaría si saludarle
- Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de semifinales, fechas y rival del Barça, hoy en vivo
- Golpe encima de la mesa de Flick: quiere seguir trabajando con Deco en el Barça
- Horarios y fechas de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26: Atlético - Barça y Athletic - Real Sociedad
- La situación de Marc Guiu no sorprende a nadie
- Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca
- A Florentino se le cae un fichaje galáctico
- Cambios en la lista del FC Barcelona para la Champions: Cancelo, Ter Stegen, Dro...