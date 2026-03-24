El Lens explota contra el PSG y sus modificaciones en el calendario: "Hay una concepción peculiar de la equidad deportiva"

El poder que ejerce el PSG en la Ligue 1 ya es cuestión de estado. El conjunto dirigido por Luis Enrique es uno de los grandes favoritos a revalidar una Champions League que ya conquistaron la temporada pasada. Y en ese sentido, la competición francesa está dispuesta a perjudicar a los 17 clubes restantes para que los parisinos modifiquen el calendario a su antojo en función de sus partidos de Liga de Campeones.

Es lo que ya sucedió con el PSG-Nantes, previsto para el fin de semana del 14-15 de marzo y que fue aplazado al 22 de abril por el Consejo de Administración de la LFP para que los capitalinos pudiesen disponer de más descanso de cara a los octavos de final de la Champions frente al Chelsea.

Se trata de una modificación que ya se produjo la pasada temporada y que hasta el momento no había traído cola. Pero con los cuartos de final de la competición europea a la vuelta de la esquina, el Racing Club de Lens ha explotado contra el PSG y contra la Ligue 1 por una decisión que presumiblemente se tomará en los próximos días y que afectará a sus intereses deportivos.

Florian Thauvin, jugador del Lens / 'X'

El Lens alza la voz

Porque el encuentro de la jornada 29 entre Lens y PSG queda encuadrado entre medias de la eliminatoria que los de Luis Enrique disputan frente al Liverpool. Y los parisinos solicitan a la Liga que aplace su encuentro liguero. Hasta ahí, todo en orden. No es la primera vez ni será la última. Pero claro, ese Lens-PSG no es un partido cualquiera, es precisamente el duelo que podría decidir el ganador de la liga francesa, con ambos equipos separados actualmente por un punto.

Es por eso que el Lens decidió adelantarse a los acontecimientos para ejercer algo de presión sobre la Ligue 1 para que no aplace unilateralmente su partido frente al actual líder y que podría decidir el título, pese a que el reglamento de la LFP permite suspender cualquier partido sin que uno de los clubes esté de acuerdo. "En un espíritu de responsabilidad y mesura, el Racing Club de Lens manifestó, desde las primeras solicitudes, al Paris Saint-Germain su intención de que esta fecha no fuera modificada", arranca el comunicado del club.

El Lens, que tenía previsto guardar silencio al respecto, se vio en la obligación de pronunciarse mientras en Francia se da por hecho el cambio de fecha: "Comienza a instalarse una sensación preocupante: la de un campeonato de Francia progresivamente relegado a la categoría de modificable según los imperativos europeos de algunos clubes. Una concepción peculiar de la equidad deportiva, cuyo equivalente resulta difícil de encontrar en otras grandes competiciones continentales".

"Modificar hoy la fecha de este encuentro supondría, para el Racing Club de Lens, verse privado de competición durante 15 días y luego encadenar partidos cada tres días, un ritmo que no corresponde ni al definido al inicio del campeonato ni a los medios de un club que pueda absorber sin consecuencias este tipo de nuevas exigencias", sentencia el Lens.

El comunicado completo del Lens

"El pasado 6 de marzo, la programación del encuentro entre el Racing Club de Lens y el Paris Saint-Germain quedó fijada, oficializando un marco al que todos estaban entonces llamados a ajustarse.

En un espíritu de responsabilidad y mesura, el Racing Club de Lens manifestó, desde las primeras solicitudes, al Paris Saint-Germain su intención de que esta fecha no fuera modificada. Fiel a una cierta idea de la estabilidad deportiva, el club también había optado por abstenerse de cualquier comunicación pública sobre este asunto.

Sin embargo, la reciente multiplicación de declaraciones, intervenciones y diversas sugerencias nos lleva hoy a abandonar esta posición de silencio. Nos parece, en efecto, que comienza a instalarse una sensación preocupante: la de un campeonato de Francia progresivamente relegado a la categoría de modificable según los imperativos europeos de algunos clubes. Una concepción singular de la equidad deportiva, cuyo equivalente resulta difícil de encontrar en otras grandes competiciones continentales.

Modificar hoy la fecha de este encuentro supondría, para el Racing Club de Lens, verse privado de competición durante 15 días y luego encadenar partidos cada tres días, un ritmo que no corresponde ni al definido al inicio del campeonato ni a los medios de un club que pueda absorber sin consecuencias este tipo de nuevas exigencias.

Se daría entonces por hecho que el décimo presupuesto del campeonato debería adaptarse a las exigencias de los más poderosos, en nombre de intereses que, evidentemente, superarían ya el ámbito doméstico, el cual además ha sido aligerado en las últimas temporadas (Ligue 1 reducida a 18 clubes y supresión de la Copa de la Liga). Más allá de este caso particular, la cuestión planteada es más esencial: la del respeto que se le debe a la propia competición. Porque es legítimo cuestionárselo cuando, en su propio terreno, el campeonato parece a veces relegado a un segundo plano frente a otras ambiciones, por legítimas que sean.

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El Racing Club de Lens sigue comprometido con la equidad, la claridad de las reglas y el respeto hacia todos los actores implicados. Principios simples para un fútbol francés justo y respetado".