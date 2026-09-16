El Lens se 'carga' a Toppmöller, el héroe que le ganó la Supercopa al PSG, tras solo seis partidos

Bombazo en la Ligue 1. El RC Lens, campeón de la Supercopa de Francia de 2026 este mismo verano, ha despedido a su entrenador, Dino Toppmöller, después de tan solo tres meses y seis partidos al mando del equipo.

"En un espíritu de respeto mutuo, Racing Club de Lens y Dino Toppmöller anuncian, de mutuo acuerdo, el fin de su colaboración", informó el club en un comunicado oficial. "Tras numerosas conversaciones sobre la vida del grupo, el funcionamiento y la organización del personal, Racing comunicó a su entrenador su deseo de reestructurar el equipo".

La dirección deportiva actual del club la encabeza Jean-Louis Leca, exjugador francés con pasado en Bastia, Valenciennes, Ajaccio o el propio Lens.

"Dado que Dino Toppmöller no compartía estos cambios estructurales, el Club, actuando con responsabilidad, tomó la decisión de dar por terminado su mandato, así como el de sus dos adjuntos", agregó.

Este mismo agosto, Toppmöller protagonizó con su equipo una de las grandes sorpresas de la temporada al vencer al PSG de Luis Enrique en la final de la Supercopa gala con un jugador menos desde la primera parte. Después de eso, el Lens ganó la primera jornada de la Ligue 1 ante el Auxerre pero cayó ante Estrasburgo y Lorient, empatando en la última jornada ante el recién ascendido Le Mans. En Champions, los 'Sangre y Oro' remontaron en los últimos minutos al Slavia de Praga en la República Checa para acabar venciendo por 2 goles a 3.

El técnico se encontró un gran reto por delante, ya que el Lens sorprendió a todos la pasada temporada hasta el punto de levantar la Coupe de France y competir la Ligue 1 hasta las últimas jornadas contra el propio PSG bajo los mandos de Pierre Sage.

Acorde a la información de 'Sky Alemania', el técnico alemán se había mostrado molesto porque el club no le había permitido configurar el 'staff' a su gusto, y que el cub quería prescindir de su asistente, Nelson Morgado, una decisión que terminó provocando un nuevo desencuentro entre ambas partes.

Noticias relacionadas

Finalmente, en su comunicado, la entidad francesa quiso reconocer "la genuina humanidad y elegancia que Dino Toppmöller ha demostrado constantemente. El Club también especifica que el entrenador ha accedido a renunciar a una parte sustancial de su remuneración contractual".