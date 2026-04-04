Lennart Karl, la promesa merengue del Bayern amenaza al Madrid antes de la Champions: "Nos sentimos invencibles"

No fue un camino de rosas. Sin Harry Kane, recuperándose de unas molestias en el tobillo, el Bayern tuvo que emplearse a fondo para sacar adelante el duelo de Friburgo. La mente estaba en la Champions League, con la eliminatoria frente al Real Madrid llamando a la puerta, pero las piernas en la Selva Negra. Porque antes de visitar el Santiago Bernabéu el próximo martes, tocaba Bundesliga y los bávaros se atascaron de lo lindo ante un rival que transita por la mitad de la tabla en Alemania.

Sorprendente 2-0

El Friburgo puso contra las cuerdas al gigante muniqués. Vincent Kompany agitó el once, con Gnabry haciendo las veces de referencia, y la apuesta del técnico no salió como se esperaba. Reza el belga para que Kane esté de regreso frente al Real Madrid y pueda estar al cien por cien físicamente.

Kompany, técnico del Bayern de Múnich / EFE

Porque en el Bayern echaron muchísimo de menos al delantero inglés, su máximo artillero y principal amenaza. El Friburgo advirtió desinhibido en el primer tiempo y se puso 2-0 en la segunda parte, aprovechando los despistes de la retaguardia bávara.

Pero la 'Mia san Mia' ha puesto la directa hacia el título liguero, el que supondría el segundo de Kompany en su periplo en Múnich en dos años en el cargo. Cien por cien de efectividad. El Bayern recortó distancias por mediación de Bischof e igualó el tanteador con idéntico protagonista. Ambos goles tras sendos latigazos ajustados desde fuera del área.

El empate era un premio menor, pero apareció el talento del jovencísimo Lennart Karl. Ese futbolista que apunta a diferencial y cuyo estilo de juego recuerda, guardando las insalvables distancias, al de un tal Leo Messi. Suyo fue el 2-3 en el 99', con una diana de oportunista, cazando un centro pasado de Alphonso Davies al segundo palo.

"Nos sentimos imbatibles"

Del 2-0 al 2-3 y éxtasis en el Bayern de Múnich, el mejor respaldo anímico para afrontar una eliminatoria de cuartos de final que se prevé peliaguda contra el Real Madrid. Lennart Karl, quien se llevó un tirón de orejas público en su día por reconocer que es simpatizante del Real Madrid, reconocía tras el partido frente al Friburgo que sólo piensan ya en blanco. "Hemos hablado en el vestuario de que este triunfo nos da mucha confianza para afrontar el partido de Madrid. Es muy importante haber ganado. De hecho, en estos momentos nos sentimos imbatibles", apuntaba el jovencísimo de 18 años.