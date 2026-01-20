Lennart Karl, la perla del Bayern que "sueña" con jugar en el Real Madrid, tiene de referente a Messi: "Aprendiendo del mejor"

El Bayern de Múnich tendrá complicado mantener en plantilla a Lennart Karl. El nuevo talento 'bávaro' de tan solo 17 años, ha irrumpido fuerte en la primera plantilla de Vincent Kompany, y ha estado en el foco de la polémica por sus recientes palabras en las que aseguró que algún día espera salir de Alemania para jugar en el Santiago Bernabéu.

"El Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí. Pero, en algún momento, definitivamente quiero jugar en el Real Madrid. Ese es mi club soñado", dijo Karl en un encuentro con aficionados en el que él pensaba que sus palabras no saldrían de ahí.

En el pasado, el mediapunta ya pasó una prueba por el club blanco con solo diez años, en 2018. Según desveló hace unas semanas el periodista Sebastian Leisgang, no llegó a convencer a los técnicos de La Fábrica, pero el joven futbolista se quedó con las ganas de vestir de blanco.

Tras estas palabras, muchas fueron las reacciones, tanto de personajes vinculados con el club como de otras personalidades del mundo del fútbol. El propio Karl tuvo que salir al paso para pedir disculpas. “Vino a nosotros y nos dijo que un traspaso al Real Madrid no está en absoluto sobre la mesa y que está muy agradecido al Bayern", aseguró el director deportivo del club, Max Eberl.

Ahora, un vídeo en redes sociales compartido por la propia Bundesliga ha mostrado un detalle de las espinilleras de Karl que ha sorprendido a todos: el jugador tiene una foto de Leo Messi celebrando el gol en el descuento en el Santiago Bernabéu enseñando su dorsal a la grada en el clásico de 2017. Además, se puede leer: "Aprendiendo del mejor".

“Es un chaval joven, que está siendo pulido, en proceso de madurez y que se encuentra muy al principio de su carrera. Cuando se le pregunta por sus sueños, creo que también está permitido expresarlos alguna vez”, dijo a DAZN el exjugador y actual representante del futbolista, Michael Ballack.

Aun así, Ballack, uno de los referentes históricos de la Die Mannschaft, reconoció que las palabras hubieran podido generar malestar en la afición bávara: “Puedo comprender que haya reacciones, sobre todo desde Múnich, por parte de los aficionados, pero creo que, en contexto, la declaración es inofensiva para mí”.

Finalmente, el agente desveló una conversación con su representado este verano, en la que priorizaba el Bayern. “Lennart dijo: ‘No, este es mi club, el club de mis sueños, aquí he pasado todas las etapas de formación y ahora tengo la oportunidad’. Y se lo creyó. Y eso no es algo dicho a la ligera”, concluyó.

Según unas informaciones de esta misma semana de 'Bild', el Bayern está trabajando en presentarle a Karl una oferta de renovación a largo plazo, hasta 2031. A pesar de ello, 'Kicker' asegura que el futbolista prefiere centrarse en mejorar su juego antes de entrar en negociaciones de renovación. Acorde a esta última información, su contrato con el club bávaro se convertiría en un vínculo profesional con el club hasta 2029 cuando cumpla 18 años este próximo mes de febrero.