¿Quién es Lennart Karl, el 'Lamine' del Bayern?

En el Bayern de Múnich son todo sonrisas y buenas noticias. El equipo bávaro ha empezado la temporada como un tiro con un pleno histórico de doce victorias en doce partidos. Por el momento, la temporada de los muniqueses es perfecta y se presentan como uno de los grandes candidatos a llevarse el título de la Champions League.

La última demostración fue este miércoles con otra contundente victoria, esta vez, sobre el Brujas. Los de Vincent Kompany pasaron de nuevo el rodillo y evidenciaron ser uno de los mejores equipos del panorama europeo en estos momentos. El Bayern se encuentra en la segunda plaza de la Champions League, con tres victorias en tres partidos (Brujas, Pafos y Chelsea), y los mismos puntos que PSG, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid.

Por si fuera poco este impecable arranque de temporada, en el Bayern también sonríen con la explosión de una nueva perla de la cantera. Puede parecer precipitado, pero sería bueno empezar a apuntar su nombre: Lennart Karl. El delantero, con 17 años y 242 días, se convirtió en el goleador más joven del club bávaro en Champions gracias a un tanto espectacular contra el Brujas a los cinco minutos de partido.

Pero, ¿quién es Lennart Karl? El jugador alemán comenzó su formación en las inferiores del Viktoria Aschaffenburg y llegó al Eintracht Frankfurt en 2017 para continuar con su desarrollo como futbolista. Ya fue en 2022, cuando decidió dar un paso importante y se incorporó a las categorías juveniles del Bayern de Múnich. Una decisión acertada que ahora la ha permitido hacer historia en el club muniqués.

Se trata de unos de los talentos generacionales de la cantera del Bayern y una de las grandes esperanzas del fútbol alemán. Para el público general es un desconocido todavía, pero contra el Brujas decidió empezar a darse a conocer. Es un extremo zurdo de baja estatura, muy técnico, atrevido, letal en espacios reducidos y con un golpeo excepcional. Pero incluso se puede desempeñar sin problemas en la mediapunta.

De hecho, su gran actuación le valió para llevarse el 'MVP' del partido de Champions. "Recibir este premio con 17 años significa mucho para mí y mi familia. Ya me ha escrito todo el mundo", confesó el joven atacante tras el partido. Para los que no se conocen, él mismo se definió como futbolista: "Soy de los que se atreven, no le tengo miedo al rival".

Es por ello que recibió elogios de su entrenador, Vincent Kompany, aunque prefiere optar por la prudencia. "Tiene algo que no se puede enseñar: instinto goleador. No soy fan del hype, me gustan más la formación y la tranquilidad", apuntó el técnico belga en la rueda de prensa sobre la nueva joya del Bayern de Múnich.

También lanzó un mensaje de calma el capitán Neuer: "Debe centrarse en el Bayern y en seguir aprendiendo. Es muy humilde, así que no hay de qué preocuparse". Pero lo cierto es que ya está generando una ilusión desmesurada en el equipo muniqués, que parece haber encontrado a su particular Lamine Yamal con la irrupción de Lennart Karl.