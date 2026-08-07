El Leipzig lo vuelve a hacer: las otras grandes ventas del club alemán antes de Diomandé

Con la venta de Yan Diomandé al Real Madrid, el RB Leipzig se asegura un ingreso fijo de 125 millones de euros más unas variables de 15. Así, el futbolista de solo 19 años, tras una única temporada en Alemania, se convierte en la mayor venta de la historia del conjunto germano.

Sin embargo, la salida del costamarfileño no es la única gran operación de salida que han podido cerrar los teutones en los últimos tiempos, ya que desde hace algunas campañas se han convertido en uno de los equipos vendedores por excelencia.

Más de 600 millones con sus diez mejores ventas

Antes de los 125 millones por Yan Diomandé, el RB Leipzig ya se había acercado muchísimo al umbral de los 100 'kilos', puesto que con el traspaso de Josko Gvardiol al Manchester City en el curso 23-24 se embolsaron 90 millones. Algo menos costosa fue para el Manchester United la incorporación de Benjamin Sesko, ya que los 'red devils' cerraron el movimiento en 76,5 millones. Fuera del top-3 traspasos más caros, pero todavía por encima de los 70 millones, el Leipzig cerró la venta de Dominik Szoboszlai al Liverpool en 2023 por justamente 70 M€.

Dani Olmo volvió loco al Madrid en la pasada Champions League con el Leipzig / EFE

Por otra parte, el año pasado logró cerrar por una cifra más que interesante la salida de Xavi Simons, mediocentro ofensivo por el que el Tottenham Hotspur debió ofertar 65 millones. Cinco menos pudieron obtener por Christopher Nkunku, traspasado al Chelsea en 2023 por 60 'kilos', exactamente la misma cifra que lograron ingresar por Naby Keita en el mercado de la temporada 2018-19.

En el octavo puesto de las mejores ventas de su historia aparece una cara conocida del fútbol español, Dani Olmo, por el que el Futbol Club Barcelona desembolsó 55 millones más variables, tras su gran participación con España en la Eurocopa de 2024. Por otra parte, en 53 millones se tasó el movimiento de Timo Werner a Stamford Bridge. Finalmente, en el décimo puesto y completando el top-10 aparece el traspaso de Lois Openda, delantero centro que se marchó a la Juventus en este verano por 42,75 millones de euros.

En total, entre las diez operaciones el RB Leipzig ha logrado la impresionante cantidad de 697 millones de euros, aunque si se tienen en cuenta otras operaciones como la de Dayot Upamecano al Bayern de Múnich, cerrada por 42 'kilos', o la de Konaté al Liverpool por 40, la cifra asciende muy por encima de los 700 millones.