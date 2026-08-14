El Leicester City está en venta: sus dueños lo valoran en 234 millones de euros

Corren tiempos muy complicados en el Leicester City. El equipo que fue capaz de protagonizar la que seguramente es la historia más alucinante que nos ha dejado el fútbol, cuando ganó la Premier League contra todo pronóstico en 2016, vive uno de sus peores momentos en años.

El equipo bajó en 2023 a Championship, Segunda División de Inglaterra, para ascender al año siguiente de vuelta a Primera y descender de inmediato. El campeón de Premier se estaba convirtiendo en un equipo ascensor, y la temporada pasada arrancaba con el objetivo de volver a la máxima categoría.

Pero la realidad fue completamente diferente: el Leicester quedó penúltimo con 46 puntos, los cuales realmente fueron 52, pero se le restaron seis por incumplir las normas de fair play. De no haber sido por esto, el equipo se habría mantenido en Championship, pero finalmente descendió a League One, categoría en la que debuta este fin de semana.

Tanto en los mejores como en los peores momentos de la entidad, el dueño del club ha sido King Power, empresa tailandesa propiedad de la multimillonaria familia Srivaddhanaprabha. La gestión de los últimos años no ha sido especialmente buena, el equipo ha tenido muchas pérdidas y, tal y como se ha comentado anteriormente, las irregularidades financieras llevaron al club a descender a Tercera División.

La afición del Leicester City, decepcionada / AFP

King Power adquirió la propiedad del Leicester City en 2010 pagando 40,9 millones de euros. Tras 16 años, ha decidido poner fin a su etapa en el club y ponerlo a la venta. Según información de 'BBC Sport', los actuales dueños consideran que el equipo tiene un valor de 234 millones de euros. Por este precio, se incluye la propiedad del estadio, de la ciudad deportiva, y del OH Leuven, un equipo belga que también es propiedad de King Power.

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El Leicester City cuenta con una gran afición, una que espera que los nuevos dueños puedan devolver la alegría tras una etapa en la que King Power ha sido capaz de lo mejor y en los últimos años de lo peor.