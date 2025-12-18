El Legia Varsovia, en crisis: once partidos sin ganar y en puestos de descenso

Hace apenas ocho meses, el Legia Varsovia asaltaba Stamford Bridge en los cuartos de final de la Conference ante el equipo que acabaría ganando la competición. Hoy, el club más laureado de la Ekstraklasa, con 15 ligas en su palmarés, se encuentra en puestos de descenso, inmerso en una crisis profunda, que parece no tener fin.

El sábado, los 'militares' tenían una oportunidad de oro para darle la vuelta a la situación, recibiendo al Piast Gliwice en casa. Sin embargo, un gol de Chrapek en los compases finales les volvió a dejar con las manos vacías. Siguen estancados en el pozo de la clasificación con 19 puntos en 18 jornadas, los mismos que el Termalica, el club de un pueblo de apenas 750 habitantes.

Un 2025 para olvidarc

Con este partido, el Legia cerró un 2025 marcado por la autodestrucción. El equipo de la capital no gana en liga desde el 28 de septiembre, y ya van 11 jornadas sin hacerlo, con un promedio de apenas 1,21 puntos por partido en los últimos doce meses.

En el resto de competiciones, la historia es parecida: cayó eliminado de la Copa en dieciseisavos, y no podrán aspirar a los play-offs de la Conference a falta de una jornada, después de sumar tan solo tres puntos. Un papel impropio de un club tan importante, que además hace tiempo abandonó la pelea por el título liguero y ahora debe luchar por no descender.

Mileta Rajovic celebra un gol en la Conference / VAHRAM BAGHDASARYAN /PHOTOLURE/ / EFE

Una anomalía absoluta para un equipo acostumbrado a pelear títulos y que es, por historia, el rey de la competición. La eliminación de la Copa de la Liga también complica las opciones de los clubes polacos de escalar posiciones en el ranking UEFA, por lo que la incompetencia del Legia tiene efectos colaterales para todo el fútbol del país.

Los malos resultados costaron el puesto a Edward Iordanescu, despedido a finales de octubre. Su ayudante, Iñaki Astiz, excanterano del Osasuna, asumió el cargo de forma interina, pero tampoco ha conseguido revertir la situación. Según varios medios, seguirá en el banquillo hasta final de año, antes de la posible llegada de Marek Papszun en 2026.

La raíz de la crisis: el presidente Mioduski

La crisis del Legia, cada vez más profunda y sin señales de mejora, tiene un origen claro: Dariusz Mioduski, propietario único y presidente del club desde 2017, cuya gestión ha sido duramente criticada. En ocho años, ha cambiado siete veces de entrenador, y esa inestabilidad se refleja también en la plantilla. En los últimos cuatro años ha habido una rotación masiva, con más de 50 jugadores entre fichajes y ventas.

El resultado es la falta de un bloque sólido y una evidente falta de química en el campo. Esta cultura de cambio constante ha destruido la identidad del equipo, que ha pasado de ser un contendiente europeo a un conjunto frágil y hundido.

Lo ultras del legia en el campo del FC Noah / VAHRAM BAGHDASARYAN /PHOTOLURE/ / EFE

Los fichajes estrella del verano, algunos incluso internacionales, han sido un fiasco. Muchos apenas juegan, y la falta de gol preocupa: solo 19 tantos en 18 partidos. La marcha de piezas clave en los últimos años ha dejado un ataque sin líderes ni soluciones. Mioduski interviene directamente en las decisiones tácticas y contractuales, apostando por parches a corto plazo en lugar de apoyarse en un departamento de 'scouting' o en la cantera. La ausencia de la figura de un director deportivo con visión ha llevado al club a fichar nombres, en vez de perfiles que se ajusten al sistema, gastando millones que agravan la deuda y limitan el futuro.

En Polonia apuntan a una "burbuja mediática" creada por el propio Mioduski, con discursos optimistas y campañas que prometen dominación europea, pero sin la estructura ni la humildad para lograrlo, hecho que ha derivado a una presión tóxica sobre jugadores y cuerpo técnico. Los aficionados, hartos de la situación, protestan de forma regular contra él, señalando su control total, sin socios ni voces que lo frenen, algo que difiere de las épocas en las que el club tenía un equilibrio de poder más sano.

El Legia volverá a la acción el 1 de febrero, solo con la liga por delante y, en principio, bajo el mando de Marek Papszun. Le quedarán 15 jornadas para retomar el rumbo y evitar un descenso que sería una catástrofe histórica para el club más grande de Polonia.