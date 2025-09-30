Lee Seung-Woo, la gran promesa surcoreana de La Masia, ¿regreso a Europa?

Lee Seung-Woo ya tiene 27 años y actualmente juega en las filas del Jeonbuk Hyundai, donde está despertando de nuevo (algo que suele ser cíclico) el interés de clubes europeos. Uno de ellos, el Darmstadt alemán, ha iniciado gestiones para incorporarlo a su plantilla.

Seung-woo Lee, durante su etapa en el Barça / JAVI FERRÁNDIZ

Lee, de 22 años, aún tiene contrato con el club coreano hasta final de 2028, pero su gran rendimiento y proyección internacional lo han colocado en el radar del fútbol europeo. Darmstadt, que milita en la Bundesliga 2, estaría dispuesto a ofrecerle un contrato de dos años, una oportunidad que supondría su regreso a Europa y la posibilidad de medir su talento en un entorno competitivo diferente.

Antes de consolidarse en Corea del Sur, Lee Seung-Woo formó parte del fútbol base del FC Barcelona, al que llegó con once años y donde era considerado una de las grandes promesas de su generación. Coincidió, entre otros, con Dani Olmo, con quien tiene una gran relación y al que pudo saludar antes del FC Seul - FC Barcelona de la gira asiática. Su paso por La Masia le permitió desarrollar una técnica depurada, visión de juego y creatividad en el centro del campo que aún hoy le distinguen como 'game maker', aunque muchas cosas ya las llevaba de serie.

A pesar del interés alemán, la operación no será sencilla. El Jeonbuk Hyundai es uno de los clubes más importantes de Corea del Sur y disputará la Champions League asiática el próximo año, lo que convierte a Lee en una pieza clave para su equipo. Según fuentes cercanas al jugador, se mantiene centrado en su actual club y sigue mostrándose profesional como lo ha hecho siempre, consciente de que cualquier decisión debe respetar su contrato y la planificación deportiva de su equipo.

Seung Woo Lee, durante su etapa en el Barça / AFP

Además del Darmstadt, otros clubes de segunda línea han mostrado interés por Lee, aunque hasta el momento no han presentado ofertas concretas. La negociación podría avanzar en los próximos meses, siempre considerando la situación contractual y la planificación deportiva del Jeonbuk Hyundai. La posibilidad de que Lee Seung-Woo emigre a Europa despierta expectativas en su país y marca un nuevo paso en la carrera de un jugador que combina visión de juego, técnica y versatilidad, habilidades que ya le hicieron destacar en el fútbol base del Barcelona como una de las grandes promesas asiáticas.