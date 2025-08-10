La lección del Borussia Dortmund al mundo con Mats Hummels: así se despide a una leyenda

Mats Hummels decidió colgar las botas al final de la temporada pasada. Lo hizo con la Roma, su último equipo después de dejar el Signal Iduna Park tras 13 temporadas divididas en dos etapas. El destino, cruel, quiso que su último baile con el Borussia Dortmund fuese la final de Champions League perdida ante el Real Madrid en 2024. Por ello, el cuadro borusser, cuando se enteró de su retirada, buscó la manera de regalarle el final que realmente se merecía.

El club alemán fijó una fecha para ello: el 10 de agosto de 2025. Ese día recibían a la Juventus en el Signal Iduna Park para disputar un amistoso de pretemporada. Y el Borussia Dortmund no dudó: le hizo un contrato de corta duración -para un partido- para que pudiese volver a vestirse de corto ante su gente.

Una despedida a la altura de su leyenda

Titular y capitán, Hummels saltó al verde, con el '15' a la espalda, visiblemente emocionado. Querían darle la despedida que se merecía y que él soñaba, a la altura de su leyenda en el club. Jugó 17 minutos, lo sustituyó Niklas Süle y el estadio se vino abajo: ovación atronadora y pasillo de honor con los dos equipos implicados.

A legendary sendoff 👏 pic.twitter.com/OBlQslgb5D — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 10, 2025

Hummels se formó en la cantera del Bayern Múnich, club al que defendió entre 2016 y 2019, pero sus mejores momentos como futbolista los vivió con el equipo borusser. En total, puso fin, ahora sí, a 13 temporadas, 509 partidos, 38 goles, 23 asistencias y 4 títulos con el conjunto negriamarillo.

Sin duda, el Borussia ha mostrado al resto de equipos cómo se despide a una verdadera leyenda. Hummels se fue a la Roma para cerrar su carrera, pero en Dortmund han sabido corregir el “error” para darle un último adiós a su eterno capitán. Ya está todo en orden en el Westfalenstadion.