Leao-Rashford, el intercambio que puede para sacudir el mercado

El Manchester United ha puesto sus ojos en Rafael Leao como uno de sus grandes objetivos para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada. Según informaciones procedentes de 'La Gazzetta dello Sport', el club inglés valora distintas fórmulas para abordar una operación que, a día de hoy, se antoja compleja por las altas exigencias del AC Milan.

La entidad de Old Trafford estaría dispuesta a incluir futbolistas en la negociación para abaratar el coste del traspaso. Entre los nombres que se manejan figuran Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte e incluso Marcus Rashford, en una propuesta que combinaría intercambio de jugadores y una cantidad económica.

Sin embargo, desde Milán la postura es clara. El conjunto ‘rossonero’ prioriza una venta basada principalmente en dinero y no ve con especial entusiasmo una operación con múltiples piezas de por medio. Leao, considerado uno de los pilares del proyecto, tiene contrato en vigor y su salida solo se contemplaría ante una oferta de gran calibre.

Leao, jugador del AC Milan y oportunidad de mercado / DANIEL DAL ZENNARO

Por ahora, no se han producido contactos formales entre ambas entidades y la situación se encuentra en una fase inicial. El interés del United es real, pero la distancia entre lo que propone el club inglés y lo que exige el Milan mantiene la operación en el terreno de las especulaciones.

En cualquier caso, el nombre de Leao apunta a ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes si finalmente el conjunto inglés decide dar un paso adelante. En Old Trafford son conscientes de que deberán realizar una apuesta importante si quieren convencer al Milan, mientras que en Italia mantienen la tranquilidad y remiten a la cláusula y al valor estratégico del jugador dentro del proyecto.

AC Milan - Estrella Roja: El gol de Rafael Leao / Telefónica

A medida que avance el verano, no se descarta que surjan nuevos pretendientes o que el propio United reformule su estrategia, ya sea incrementando la oferta económica o modificando las piezas incluidas en la operación. Por el momento, el futuro del internacional portugués sigue ligado a San Siro, aunque su nombre ya empieza a agitar el mercado europeo.

En este escenario, la figura de Rashford adquiere una dimensión aún más relevante. El internacional inglés está jugando esta temporada como cedido en el FC Barcelona, donde ha alternado actuaciones destacadas con fases de menor protagonismo, en un curso marcado por la competencia en el frente ofensivo.

Marcus Rashford, en el Coliseum, después de marcar / EFE

El club azulgrana dispone de una opción de compra sobre el delantero, pero su continuidad no está garantizada y dependerá tanto de su rendimiento en el tramo final de la temporada como de la situación económica de la entidad. De hecho, en el Barça no se descartan fórmulas alternativas como una nueva cesión, conscientes de la dificultad que supondría afrontar un traspaso elevado.

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Este contexto convierte a Rashford en una pieza especialmente interesante dentro del mercado. Mientras el Manchester United valora diferentes escenarios para reconfigurar su plantilla, su nombre aparece vinculado a posibles operaciones de gran calado, como la de Leao. Sin embargo, cualquier movimiento estará condicionado también por la decisión que tome el Barça en las próximas semanas sobre su futuro.