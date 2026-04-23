Leão niega cualquier implicación en el escándalo de prostitución en Italia: "No he cometido ningún delito"

Rafael Leão ha salido al paso del escándalo que sacude al fútbol italiano con un comunicado en sus redes sociales, en el que niega de forma rotunda cualquier vínculo con la presunta red de prostitución destapada en Milán. Su nombre apareció recientemente en una lista de más de 60 futbolistas difundida por varios medios italianos.

El internacional portugués asegura que desconoce por completo los hechos que investiga la Fiscalía de Milán y recalca que no ha participado en ninguna actividad ilegal. Además, ha decidido actuar con firmeza: ya ha puesto el caso en manos de su abogado para defenderse ante cualquier información falsa o insinuación que dañe su imagen.

La investigación gira en torno a una red de prostitución de alto nivel —ya desarticulada— que operaba en el centro de Milán bajo la apariencia de una empresa de organización de eventos. Según las pesquisas, ofrecía paquetes exclusivos que incluían ocio nocturno en locales selectos y terminaban con servicios sexuales en hoteles de lujo, con clientes entre empresarios y figuras del fútbol.

El comunicado íntegro de Rafael Leão

"En los últimos días, mi nombre, al igual que el de otros jugadores, ha aparecido en sitios web, redes sociales y periódicos, en referencia a una investigación de la Fiscalía de Milán.

Quisiera dejar claro desde el principio que desconozco por completo los hechos que son objeto de esta investigación. No estoy involucrado ni he cometido ningún delito.

Insto a todos a que se abstengan de asociar mi nombre con esta situación de forma arbitraria o superficial, sin tener en cuenta la verdad ni el respeto a la privacidad. Antes de ser futbolistas, somos personas con familias y una reputación.

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Por lo tanto, ya he dado instrucciones a mi abogado para que me defienda en todos los casos contra cualquiera que siga difundiendo noticias falsas o información que perjudique mi reputación".