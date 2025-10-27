Los rumores sobre una posible salida el AC Milan parecen perseguir a Rafael Leao, aunque, por el momento, el futbolista portugués va más rápido. Este verano no fue diferente, con el delantero luso sonando para incorporarse a varios grandes de Europa. Con Bayern de Múnich y FC Barcelona en busca de un extremo para reforzar su ataque, su nombre se vinculó en diferentes ocasiones, aunque finalmente se decantaron por Luis Díaz y Marcus Rashford.

Una vez más, su elevada cláusula de salida del club italiano, que ronda los 150 millones de euros, y la negativa del Milan a negociar un traspaso inferior a los 70/80 'kilos' frenaron cualquier opción de dar un paso adelante en su carrera. En el club 'rossonero' lo consideran desde hace temporadas una pieza fundamental, y en ningún caso pensaron en abrirle la puerta en la anterior ventana de transferencias.

Leao, durante un partido / AP

Lo cierto es que Leao tiene unas condiciones excepcionales para ser determinante al más alto nivel. Su descomunal potencia para arrancar y su regate lo convierten en un extremo difícil de frenar, prácticamente imparable cuando está en un buen momento de forma. A este desequilibrio, también hay que sumar la facilidad que tiene para ver portería, sobre todo cuando tiene confianza.

Porque todas estas virtudes quedan enmascaradas en ocasiones por su irregular. Los extremos ya suelen ser jugadores con rachas muy dispares, pero Rafa Leao lleva esta condición un paso más allá, con partidos de matrícula de honor y otros donde pasa totalmente desapercibido por el terreno de juego. Es por ello también que ningún equipo se ha atrevido a afrontar un traspaso de estas dimensiones para hacerse con sus servicios.

Pero, teniendo en cuenta este inicio de temporada, Leao era una apuesta segura. Tiene tanta calidad en sus botas, que incluso en sus peores momentos puede ser determinante. La temporada pasada anotó 12 tantos y repartió 13 asistencias en 50 partidos con los 'rossoneri', sin embargo, este curso pretender eliminar todas las dudas que recaen en él.

Tras perderse los primeros enfrentamientos por lesión, Leao ha vuelto a un nivel muy alto. En Italia señalan que está redescubriendo su confianza, brillantez y consistencia. Anotó un doblete frente a la Fiorentina y, el pasado viernes, dio continuidad a su buen momento con otro tanto contra el Pisa. Lleva tres goles en cuatro partidos, pero las sensaciones todavía son mejores que los números.

Y es que esta nueva versión de Leao está sorprendiendo sobre todo por su consistencia. Ya no es un jugador de ráfagas en el juego, sino que parece estar siempre listo para sumar dentro del césped. También ha dejado atrás sus habituales desconexiones en los partidos. ¿Es el principio del mejor Leao, o tan solo vuelve a ser la esperanza abriéndose paso?