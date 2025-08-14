¿Quién le puede hacer sombra al PSG?

La Ligue 1 está de vuelta. El telón del fútbol francés se ha levantado y los encargados de protagonizar el acto inaugural serán el Stade Rennais y el Olimpique de Marsella. Ambos se verán las caras hoy (20.45 horas) en el Roazhon Park de Rennes en el pistoletazo de salida de una competición en la que cuesta imaginarse un escenario donde el París Saint-Germain no termine levantando el título.

Y es que el éxito de los parisinos en el escenario doméstico es incontestable, ganando once de los últimos trece campeonatos ligueros disputados. En los últimos tres lustros, tan solo Mónaco y Lille han podido romper el dominio de un PSG que, desde la llegada de Luis Enrique en 2023, no ha hecho más que aumentar: Han ganado todas las competiciones que han disputado (2 Ligue 1, 2 Copas y 2 Supercopas). Casi nada.

Sin opciones contra el 'Todopoderoso'

El nivel exhibido por los recientes supercampeones de Europa es inimaginable para el resto de los 17 competidores, incapaces de competir con el PSG tanto en el terreno de juego, como en los despachos. Y es que el gran poder adquisitivo del club parisino, propiedad del fondo soberano de Qatar, les ha permitido crear una hegemonía muy difícil de romper para el resto de clubes de una liga que "tan solo" ha gastado 480 millones de euros en fichajes, superada por las otras cuatro grandes del continente.

El PSG venció al Auxerre en el último partido de la Ligue 1 / AP

De esos 480, el PSG ha gastado 103 en las incorporaciones de Lucas Chevalier (40 millones) e Ilya Zabarnyi (63 millones). Tan solo ha podido ser igualado por el Estrasburgo, propiedad del multimillonario Todd Boehly, que ha gastado 102 millones. Eso sí, a diferencia del conjunto parisino, han ingresado 50.7 millones de euros por las salidas, dejando así un balance de fichajes de 51.3 millones. Por lo que respecta al resto de equipos, nadie les puede hacer frente. Ni Marsella, ni Lyon, ni Lille, ni Mónaco. Ninguno de los grandes le hace sombra al PSG.

Los grandes le hacen el pasillo al PSG

Tampoco en lo deportivo, donde hace años que los equipos más potentes de Francia viven eclipsados por el poder adquisitivo de 'Les Parisiens' y se les ha olvidado a lo que sabe el metal. Y es que el Marsella no gana una liga desde 2010, el Lyon desde 2008 y el Mónaco desde 2017. Eso por no hablar del Saint-Étienne, rey de ligas antes de la llegada del PSG, o el Girondins de Burdeos, ambos pululando fuera de la élite francesa, en segunda y cuarta respectivamente.

Sobre el papel, el único equipo capaz de plantarle cara al PSG sería el Marsella, que se ha reforzado bien este verano con nombres como Aubameyang, Weah o Igor Paixao. Aun así, todo lo que no sea ver a Marquinhos levantar el título de la Ligue 1 en unos meses sería un milagro.