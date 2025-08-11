No le pesan los años a Aubameyang

Dicen que todo el mundo vuelve donde fue feliz y Aubameyang decidió este verano regresar al club donde firmó una de sus mejores temporadas en el ámbito individual, el Olympique de Marsella. El atacante gabonés rescindió su contrato con el Al-Qadsiah de Arabia Saudí el pasado 17 de julio, y en sus primeras horas en la ciudad francesa ya se dio su merecido baño de masas.

Poco duró la aventura de Aubameyang en el Oriente Próximo. El nueve gabonés puso dirección a Arabia Saudí el pasado verano atraído por una espectacular propuesta económica, sin embargo, se ha dado cuenta de que todavía tiene ambición y ganas de competir al máximo nivel en el fútbol europeo. Sus cifras en el Al-Qadsiah así lo ratifican, con 21 goles en 36 partidos durante la temporada 2024/2025 en una nueva demostración de su enorme olfato goleador.

Aubameyang con la camiseta del OM / Indeksonline

Lo cierto es que el Olympique de Marsella se aseguró con este fichaje un delantero de garantías a coste cero. Sin lugar a dudas, una excelente oportunidad de mercado que no podían dejar escapar. No hay que ir muy lejos, en su anterior curso en el Velodrome, el mayor templo del fútbol en Francia, Aubameyang anotó 29 tantos y repartió 11 asistencias en 51 partidos. ¿Volverá a repetir estas excelentes cifras con la camiseta 'blanc et bleu'?

Cabe destacar que en su anterior temporada con el Marsella, en la 2023-24, el gabonés vivió momentos muy convulsos a nivel colectivo. Y es que a pesar de su más que notable rendimiento individual, siendo el único jugador que superó las dobles cifras en asistencias y goles, el equipo focense no fue capaz de pasar de la octava posición en la Ligue 1 en una campaña totalmente decepcionante.

Sin embargo, la situación ha mejorado drásticamente en el Olympique de Marsella. Ahora es Roberto De Zerbi el que ocupa el banquillo, y la dirección deportiva ya está trabajando para confeccionar una plantilla de primer nivel. Aunque es evidente que competir por los títulos domésticos con el Paris Saint-Germain es una tarea prácticamente imposible, el club focense confía en competir hasta el final e intentar dar la sorpresa.

En ese sentido, más allá de la incorporación de 'Auba', el Marsella ha incorporado a Jonathan Rowe del Norwich City (14.5 millones de euros), Pierre-Emile Hojberg del Tottenham (14.5 millones de euros), Neal Maupay del Everton (4 millones de euros) y Facundo Medina del Lens (2 millones de euros). Y, por el momento, los fichajes empiezan a carburar, sobre todo el delantero gabonés.

El exjugador del FC Barcelona o Borussia Dortmund se estrenó con poco más de veinte minutos con el Sevilla donde apenas pudo participar. No obstante, ya en el segundo partido con la camiseta 'blanc et bleu' ha dado muestras de toda su calidad, dejando claro que en ningún caso se le ha olvidado marcar goles en su paso por Arabia Saudí.

Aubameyang disputó algo menos de media hora el pasado sábado contra el Aston Villa, pero fue más que suficiente. El atacante gabonés fue capaz de lograr un doblete en veintisiete minutos sobre el terreno de juego. Siempre bien ubicado dentro del área, 'Auba' todavía tiene cuerda para rato y, a sus 36 años, parece que no le pesa nada su edad.