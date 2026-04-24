El Como le abre la puerta de salida a Cesc Fábregas: "Si eso le hace feliz, es libre de irse"

El Chelsea es un polvorín. Liam Rosenior fue despedido tras poco más de 100 días al cargo del equipo; el club recibió una sanción histórica por irregularidades entre 2011 y 2018 y está vetado, sin poder fichar durante un año. Y, por si fuera poco, las estrellas como Cole Palmer o Enzo Fernández pueden abandonar el proyecto. El contexto es desesperanzador, pero, pese a ello, algunos vinculan a Cesc Fàbregas, entrenador del Como, con el conjunto 'blue', al que defendió durante su etapa como futbolista profesional.

El técnico catalán está maravillando al mundo con su proyecto en tierras transalpinas y no es ningún secreto que el recuerdo que hay de él en Inglaterra es magnífico, no solo por su aventura en Stamford Bridge, sino también por su papel en el eterno rival, el Arsenal. Los aficionados del Chelsea sueñan con que sea él quien coja las riendas del club el próximo curso.

Liam Rosenior, despedido por el Chelsea / EUP

Dados los rumores crecientes, se le preguntó sobre este escenario a Mirwan Suwarso, presidente del Como, quien, ante la sorpresa de muchos, le abrió la puerta de salida: “Si eso lo hace feliz, es cuestión suya. Quieres que tus empleados se queden contigo el mayor tiempo posible, pero, al final del día, no lo poseemos y es libre de irse al Chelsea si así lo desea”, explicó de manera clara y concisa.

Puerta abierta

Bajo su mando, el Como ha pasado de pelear en Segunda a competir por puestos europeos en Serie A. Su idea de juego es atractiva y el crecimiento que han experimentado los jóvenes con él es impresionante. También hay que destacar el jugo que les ha sacado a los más veteranos.

El entrenador del Como, Cesc Fabregas, durante el partido de este domingo ante el Udinese. / Gabriele Menis / EFE

La gran pregunta es si el Chelsea es un paso óptimo para la carrera como entrenador del de Arenys de Mar. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, seguramente la respuesta sea que no. Aunque, como bien explicó Suwarso, es una cuestión suya.

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Sea como fuere, lo realmente sorprendente es que le abra la puerta de salida de manera pública con tanta facilidad. De momento, su contrato lo vincula a la entidad italiana hasta el 30 de junio de 2028.