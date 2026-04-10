Se le abre otra puerta a Neymar

El presente de Neymar vuelve a situarse en el centro del foco mediático, tanto por su rendimiento en Santos como por la incertidumbre que rodea su futuro inmediato. A sus 34 años, el brasileño regresó al club de su infancia en 2025 tras su etapa en Al Hilal con el objetivo de recuperar sensaciones, continuidad y, sobre todo, opciones de volver a la selección de Brasil de cara al próximo Mundial.

Su impacto en el tramo final de 2025 fue determinante: contribuyó a evitar el descenso del Santos con 11 goles y cuatro asistencias en algo más de 2.000 minutos. En este inicio de temporada, Neymar ha arrancado con fuerza, sumando tres goles y dos asistencias en sus primeros cuatro partidos de liga, evidenciando una mejora física que pretende convencer al seleccionador Carlo Ancelotti.

Imagen de archivo Neymar Jr. / GUILHERME DIONIZIO / (EPA) EFE

Sin embargo, el camino hacia el Mundial no está siendo sencillo. El exjugador del FC Barcelona y Paris Saint-Germain no fue convocado por Ancelotti en los amistosos de Brasil del pasado mes de marzo, lo que complica sus opciones. Aun así, Neymar no pierde la esperanza: “Estoy molesto y triste por no haber sido seleccionado, pero el enfoque sigue siendo el mismo”, aseguró recientemente, dejando claro que mantiene vivo el objetivo de regresar a la ‘canarinha’.

En este contexto, y según ha informado 'The Athletic', el futuro del brasileño podría dar un giro inesperado. De acuerdo con fuentes cercanas a la situación, el entorno del jugador ha mantenido conversaciones preliminares con el FC Cincinnati sobre un posible fichaje de cara a la MLS.

Las mismas fuentes subrayan que los contactos se encuentran en una fase muy inicial. El club estadounidense está evaluando tanto el interés real de Neymar como sus exigencias económicas y deportivas, al tiempo que debate internamente si debe lanzarse a por una operación de tal magnitud.

Neymar celebró su primer tanto mandando callar a sus haters / @SantosFC

Desde Cincinnati consideran que su proyecto puede resultar atractivo para grandes figuras internacionales. No es la primera vez que exploran movimientos ambiciosos. En el pasado ya estudiaron posibles incorporaciones como las de Weston McKennie o Josh Sargent. Además, la entidad confía en que su músculo financiero y sus modernas instalaciones puedan seducir a una estrella del calibre de Neymar.

No obstante, la operación presenta importantes obstáculos. Neymar tiene contrato con el Santos hasta finales de 2026, después de haber renovado su vínculo tras firmar inicialmente por un periodo corto al salir de Arabia Saudí. Cabe recordar que el Chicago Fire ya mantuvo negociaciones avanzadas con el jugador en 2025, aunque finalmente optó por regresar a Brasil.

Neymar Jr. se ríe de todos y de todo / RAUL BARETTA/SANTOS FC

A ello se suma una dificultad clave. El Cincinnati no dispone actualmente de plazas de jugador franquicia (Designated Player). Kévin Denkey, Miles Robinson y Evander ocupan esos tres cupos y cuentan con contratos a largo plazo. Aunque Denkey despertó un gran interés en Europa tras su llegada por una cifra récord de 16,1 millones de dólares, no existen mecanismos sencillos para liberar una de esas plazas a corto plazo.

Noticias relacionadas

Por ahora, las conversaciones son solo un primer tanteo. Pero en un mercado cada vez más abierto a grandes nombres, el futuro de Neymar vuelve a quedar en el aire, pendiente tanto de su rendimiento en el Santos como de las oportunidades que puedan surgir lejos de Brasil.