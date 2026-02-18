La Lazio quiere irse del Olímpico... ¡a un estadio abandonado!

Tras años, muchos años, 'hospedado' en el Estadio Olímpico de Roma, la Lazio dio un paso importante hacia la construcción de un estadio propio. El club capitalino presentó esta semana el plan para remodelar el histórico Estadio Flaminio, actualmente en estado de abandono, con el objetivo de convertirlo en su futura casa a partir del año 2031. La propuesta contempla un recinto moderno con capacidad para cerca de 50.000 espectadores.

El proyecto supone un cambio estratégico para la entidad ‘biancoceleste’, que busca dejar atrás el Olímpico, donde juega como local desde hace décadas. La intención es contar con un estadio privado que permita al club gestionar de forma directa todos los recursos e ingresos asociados a la explotación del recinto, siguiendo una tendencia cada vez más extendida en el fútbol italiano.

El Flaminio, inaugurado con motivo de los Juegos Olímpicos de Roma 1960, tiene un fuerte valor simbólico e histórico para la ciudad y para la Lazio, que disputó allí partidos mientras su feudo estaba en remodelaciones durante los años 80. El presidente Claudio Lotito encabezó la presentación del proyecto y subrayó que no se trata únicamente de una obra deportiva, sino de una intervención urbana más amplia.

Según explicó el dirigente, la remodelación pretende integrarse en el tejido de Roma y aportar mejoras al entorno. Entre las medidas previstas se incluyen iniciativas para reducir el tráfico en la zona, reforzar el transporte público y fomentar desplazamientos peatonales y en bicicleta. El plan también contempla la instalación de paneles solares para avanzar hacia la autosuficiencia energética del estadio.

Con miras a la Euro 2032

Además, se prevé la creación de aproximadamente 57.000 metros cuadrados de espacios verdes, con la intención de transformar el área en un punto de referencia medioambiental dentro de la capital italiana. El club asegura que ha tenido en cuenta las preocupaciones de los residentes y que se plantean aparcamientos situados fuera del barrio para minimizar el impacto de los vehículos privados.

La Lazio también manifestó formalmente su interés en que el nuevo Flaminio pueda ser una de las sedes de la Eurocopa 2032, torneo que Italia organizará conjuntamente con Turquía. En ese sentido, el proyecto no solo busca cubrir necesidades deportivas del club, sino también posicionar a Roma dentro de los grandes eventos internacionales.

La propuesta fue presentada oficialmente ante el Ayuntamiento de Roma el pasado 9 de febrero y ahora está siendo evaluada por las autoridades municipales, que deberán determinar su viabilidad. De acuerdo con informaciones publicadas en medios italianos, el club habría planteado una inversión total cercana a los 480 millones de euros, incluyendo la renovación completa del estadio, a cambio de una cesión de uso por 99 años.