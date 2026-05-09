Lautaro ejerce de campeón

Con el 'Scudetto' flamante y reciente en el bolsillo, el Inter de Milán, liderado por el argentino Lautaro Martínez, logró un triunfo cómodo e incontestable ante un rival desmotivado como el Lazio, en tierra de nadie en la clasificación y que centra sus esperanzas competitivas en la final de la Copa de Italia que debe disputar, precisamente, ante el conjunto de Christian Chivu.

Hace una semana que el Inter selló la conquista de su vigésimo primer título de la liga de Italia. Piensa ahora también en la Copa y en lograr el doblete en un año donde ha sido superior al resto en Italia, aunque en Europa dimitió pronto, antes de lo esperado.

El Lazio está sin motivación en la Serie A a falta de tres jornadas para el cierre. Es octavo, a cuatro puntos del Atalanta, séptimo, y a once del Como, que marca la zona de competiciones europeas. No llega a ellas el equipo de Maurizio Sarri, que puede acceder a la Liga Europa por medio de la Copa. A eso se agarra el cuadro romano, que jugó la última media hora con un jugador menos por la expulsión de Alessio Romagnoli y que a los seis minutos ya tenía el marcador en contra.

El Inter se puso por delante gracias a un saque de banda largo lanzado por Yann Bisseck, que prolongó de cabeza dentro del área Marcus Thuram y que empalmó a continuación Lautaro para batir a Edoardo Motta.

Sin demasiado esfuerzo pudo hacer el segundo cinco minutos después en un tiro de Marcus Thuram que salió fuera por poco.

El Lazio no dio síntomas ofensivos en la primera parte y el Inter amplió su ventaja a seis minutos del intermedio en una estupenda jugada individual de Lautaro, que terminó con un centro a la media luna, donde llegó Petar Sucic para llevar otra vez el balón a la red.

No mejoró el Lazio después, al menos hasta la hora de partido. Pudo hacer el tercero Yann Bisseck en un tiro que salvó Edoardo Motta. Después llegó la expulsión de Romagnoli por una dura entrada, peligrosa, a Ange Yoan Bonny.

Y con diez fue cuando tuvo las ocasiones más claras el cuadro de Sarri, como la que dispuso Gustav Isaksen y que sacó bajo palos Carlos Augusto.

Antes llegó el tercero. Lo firmó Henrikh Mkhitaryan. Petar Sucic propició el error de la defensa del Lazio en su presión y encontró a Ange Yoan Bonny, que asistió al georgiano para que no fallara y sentenciara el choque.

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Ahí se acabó el partido. Se rompió el duelo que repetirán ambos equipos el próximo miércoles, con la Copa de Italia en juego.