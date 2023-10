Lautaro denuncia una extorsión

El delantero tendrá que pagar una indemnización a la familia de la niñera que contrataron y acabó muriendo por una enfermedad "¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata?", lamenta el jugador del Inter

Lautaro Martínez atraviesa por un momento difícil en lo personal después de que el argentino haya sido condenado a pagar una indemnización a la familia de la niñera que contrataron y acabó muriendo por una enfermedad.

Fue ayer cuando el Tribunal de Milán declaró culpable a Lautaro Martínez por despido improcedente de una niñera que contrató para hacerse cargo de su hija, Nina. El proceso surgió de una denuncia de la familia de la que fuera la niñera que acusaba al delantero argentino de haberla despedido mientras estaba en el hospital debido a una enfermedad terminal que sufría.

Milagros Lizzola falleció en enero de 2023, ocho meses después de comenzar a vivir en la residencia de Lautaro. Durante su estancia en el hospital le llegaría la carta de despido por haber superado el número de días de baja.

La familia de la fallecida denunció lo que consideraban un despido improcedente. El juez intentó una conciliación que no llegó a término por la negativa del futbolista y finalmente, el Tribunal condenó al argentino dando la razón a la familia de Milagros y obligándole a una compensación, además del pago de los costes del juicio.

La respuesta de Lautaro Martínez llegó a través de su cuenta de Instagram durante la concentración con Argentina con un mensaje muy contundente.

"Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió.

Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que CONVENCER para que vengan a cuidar a su hija que estaba muriendo.

Después de darlo todo esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación, no solo eso, sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma".

"No pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo. ¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata?".