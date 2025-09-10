Del 'last dance' de Messi a la histórica Bolivia: así queda la clasificación de Sudamérica al Mundial 2026

Sudamérica puso punto y final a la clasificatoria para la próxima Copa del Mundo a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá el próximo 2026. Y lo hizo con un plato fuerte: ver quién capturaba la séptima plaza de clasificación que daba cupo a la repesca, misma que se jugará con otras cinco selecciones en suelo mexicano en marzo del próximo año. Finalmente, tras una histórica victoria frente a Brasil, Bolivia fue quien se quedó con el billete, dejando a Venezuela eliminada de toda posibilidad junto a las ya condenadas Chile y Perú.

MESSI A LA CABEZA

En primer lugar, como era de esperarse, la Argentina de Lionel Scaloni dominó de principio a fin el certamen eliminatorio. De la mano de un Lionel Messi incombustible, el campeón del mundo sigue su paso firme hacia la repetición de la corona, siendo quizá la última vez que veamos a Leo vestir la Albiceleste. La pasada jornada ya avisó que el triunfo 3-0 ante Venezuela fue su último partido como local en las Eliminatorias.

También estará en el certamen su histórico rival, Brasil, comandado por un Carlo Ancelotti que ha decidido prescindir del goleador histórico de la Canarinha, Neymar Jr. El futbolista del Santos dejó claro que 'Carletto' no contó con él por decisión plenamente técnica, inclinándose el italiano por nombres como Estevao, Joao Pedro, Gabriel Martinelli o el blaugrana Raphinha, además del habitual Vinicius. Rodrygo tampoco estuvo presente en la convocatoria, situación que va de la mano con su poca participación en el Madrid cuando Ancelotti era el entrenador.

Uruguay, por su parte, confiará en las armas de Marcelo Bielsa para intentar hacer un buen papel en el Mundial. El entrenador argentino llegó como la gran esperanza para un proyecto que no encontraba rumbo desde la salida de Oscar Washington Tabarez, siendo eliminada a las primeras de cambio en Qatar con Diego Alonso en el banquillo. El 'Loco' apostó por una selección comandada por Fede Valverde y cimentada en su mediocampo junto a Bentancur y De Arrascaeta, prescindiendo de nombres fuertes como Luis Suárez o Edinson Cavani, ambos retirados del plano internacional.

Ecuador, con el exentrenador del Elche Sebastián Beccacece como seleccionador, vuelve a decir 'presente' en la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. Eso sí, sus últimos resultados preocupan: solo fue capaz de marcar dos goles en los últimos seis partidos previos a la jornada final.

VUELVE PARAGUAY

También estará Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo y con Luis Díaz como su gran estrella. El guajiro del Bayern Múnich fue el máximo artillero cafetero en las Eliminatorias, y espera mantener su nivel con el equipo bávaro de cara al próximo verano. Su socio de siempre, James Rodríguez, tendrá la última oportunidad de jugar una gran cita con la 'Tricolor', buscando repetir el heroico 2014 donde fue goleador de la Copa del Mundo en Brasil.

Finalmente, Paraguay completa el cuadro de los seis clasificados directos. Gustavo Alfaro, con pasado en Boca Juniors y mundialista con Ecuador en 2022, fue capaz de regresar a la Albirroja a la máxima cita de selecciones tras su larga ausencia de 16 años. La última vez fue eliminada por España, la campeona de 2010 que casi tropieza ante el combinado por entonces dirigido por el Tata Martino.