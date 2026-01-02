Lamine y Cubarsí lideran la nueva era del fútbol: este es el once sub-20 más valioso del mundo

El inicio de 2026 se perfila como el gran escaparate para una hornada de menores de 20 años que ya marcan diferencias en sus equipos y en sus selecciones. Algunos ya están completamente consagrados en la élite desde hace tiempo. Otros, deberán demostrar en este primer tramo de año (y segundo de temporada) que su gran nivel no es fruto de la fortuna. En SPORT, repasamos el once más caro formado con jóvenes sub-20, según Transfermarkt.

Tommaso Martinelli De Martinelli se oye hablar poco, al menos en España, en parte porque la portería de la Fiore tiene un dueño con galones y mucha experiencia: David De Gea. Pero en Florencia no hay dudas: el relevo del español está más que asegurado. Tommaso Martinelli, que va entrando poco a poco en escena en la Conference League, es considerado uno de los porteros con mayor proyección de toda Italia. Un guardameta de presente silencioso, pero que quiere protagonizar un futuro ruidoso. Posición: Portero

Portero Fecha de nacimiento: 06/01/2006 (19 años)

06/01/2006 (19 años) Lugar de nacimiento : Bagno a Ripoli, Italia

: Bagno a Ripoli, Italia Equipo: ACF Fiorentina

ACF Fiorentina Valor de mercado: 2M €

2M € Contrato: Hasta 30/06/2029

Hasta 30/06/2029 Pie : Derecho

: Derecho Altura: 1,94 m

Givairo Read Givairo Read ha apretado el acelerador. A base de minutos y personalidad, el lateral neerlandés se ha hecho con un merecido hueco en once titular del Feyenoord, sumando 15 partidos oficiales entre Eredivisie y Europa League. No es un defensa que se esconda: llega, centra y aparece en zona decisiva, como demuestran sus tres asistencias y un gol esta temporada. Read interpreta el carril derecho como una autopista, con potencia para repetir esfuerzos y criterio suficiente para no vivir solo del físico, pero con suficiente sentido táctico para aparecer por dentro ni descuidar su espalda. Todavía está en fase de crecimiento, pero ya ha dejado claro que su nombre vale mucho dinero. Posición: Lateral derecho

Lateral derecho Fecha de nacimiento: 02/06/2006 (19 años)

02/06/2006 (19 años) Lugar de nacimiento : Ámsterdam, Países Bajos

: Ámsterdam, Países Bajos Equipo: Feyenoord

Feyenoord Valor de mercado: 25M €

25M € Contrato: Hasta 30/06/2029

Hasta 30/06/2029 Pie : Derecho

: Derecho Altura: 1,75 m

Luka Vuskovic El joven central croata, de 18 años y propiedad del Tottenham, está completando una progresión meteórica durante su cesión en Alemania, en el Hamburgo, y su nombre vuelve a aparecer vinculado a grandes clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona. Y no es para menos. Desde su precoz irrupción en el Hajduk Split, con solo 16 años, ha llamado mucho la atención: fuerte en el juego aéreo con su 1,93 metros de altura, con buen trato de balón y capaz de jugar también de pivote, está llamado a romper el mercado más pronto que tarde. Posición: Defensa central

Defensa central Fecha de nacimiento: 24/02/2007 (18 años)

24/02/2007 (18 años) Lugar de nacimiento : Split, Croacia

: Split, Croacia Equipo: Hamburgo (cedido por el Tottenham)

Hamburgo (cedido por el Tottenham) Valor de mercado: 40M €

40M € Contrato: Hasta 30/06/2030

Hasta 30/06/2030 Pie : Derecho

: Derecho Altura: 1,93 m

Pau Cubarsí ¿Qué más se puede decir de Pau Cubarsí? Con apenas 18 años, el central catalán ya supera los 100 partidos con el Barça, un registro que muchos veteranos solo sueñan alcanzar. Dominio aéreo, salida de balón impresionante, mentalidad para liderar la zaga de uno de los equipos más exigentes del mundo y una humildad única que lo llevará a firmar una carrera histórica. Posición: Defensa central

Defensa central Fecha de nacimiento: 24/02/2007 (18 años)

24/02/2007 (18 años) Lugar de nacimiento: Estanyol, Catalunya

Estanyol, Catalunya Equipo: FC Barcelona

FC Barcelona Valor de mercado: 80M €

80M € Contrato: Hasta 30/06/2029

Hasta 30/06/2029 Pie: Derecho

Derecho Altura: 1,84 m

Myles Lewis-Skelly Ser un habitual en el Arsenal de Arteta no es moco de pavo, y menos esta temporada, en la que el técnico español cuenta con un fondo de armario de nivel. Lateral zurdo, con proyección, habilidoso y gran lectura de juego, Lewis‑Skelly se ha consolidado como uno de los laterales jóvenes más interesantes de Europa. Su madurez y rendimiento le convierten en una pieza clave del futuro ‘gunner’. Posición: Lateral izquierdo

Lateral izquierdo Fecha de nacimiento: 26/09/2006 (19 años)

26/09/2006 (19 años) Lugar de nacimiento: Londres, Infgaterra

Londres, Infgaterra Equipo: Arsenal

Arsenal Valor de mercado: 40M €

40M € Contrato: Hasta 30/06/2030

Hasta 30/06/2030 Pie: Izquierdo

Izquierdo Altura: 1,78 m

Senny Mayulu Ofensivo, todoterreno y con llegada, Senny Mayulu es un mediocentro muy interesante. Tras Warren Zaïre‑Emery, se ha convertido en una de las grandes apuestas de la cantera del PSG, capaz de jugar también por el perfil izquierdo y aportar desequilibrio allí donde el equipo lo necesite. Con físico, visión de juego y llegada desde segunda línea, Mayulu, que domina muy bien las dos piernas, está consolidado como una de las joyas jóvenes más prometedoras de Europa. Marcó el quinto gol del PSG en la final de la Champions. Posición: Mediocentro

Mediocentro Fecha de nacimiento: 17/05/2006 (19 años)

17/05/2006 (19 años) Lugar de nacimiento: Le Blanc-Mesnil, Francia

Le Blanc-Mesnil, Francia Equipo: PSG

PSG Valor de mercado: 40M €

40M € Contrato: Hasta 30/06/2027

Hasta 30/06/2027 Pie: Izquierdo

Izquierdo Altura: 1,83 m

Warren Zaïre-Emery A sus 19 años, Zaïre‑Emery ya se ha consolidado como un jugador de primer nivel. El centrocampista francés, de corte más defensivo que Mayulu, pero con zancada y potencia para ser determinante en ambas áreas, es el ejemplo a seguir en el PSG: un producto de la ‘casa’ que siente verdaderamente los colores. Su talento, descaro y madurez conquistaron a Luis Enrique, quien no dudó en apostar por él tras la marcha de una leyenda como Verratti. Posición: Mediocentro

Mediocentro Fecha de nacimiento: 08/03/2006 (19 años)

08/03/2006 (19 años) Lugar de nacimiento: Montreuil, Francia

Montreuil, Francia Equipo: PSG

PSG Valor de mercado: 50M €

50M € Contrato: Hasta 30/06/2029

Hasta 30/06/2029 Pie: Derecho

Derecho Altura: 1,78 m

Lamine Yamal Lamine Yamal es tan especial que nadie recuerda que solo tiene 18 años. Estrella indiscutible del Barça y de la Selección, el canterano culé es uno de los mejores jugadores del mundo. Por eso, quedó segundo en el Balón de Oro 2025. Líder natural de la nueva generación futbolística, combina talento, magia y una lectura del juego única, mientras su físico sigue evolucionando al ritmo de su desborde y capacidad goleadora. Cada toque suyo deja claro que el presente y el futuro del fútbol pasan por sus botas. Posición: Extremo derecho

Extremo derecho Fecha de nacimiento: 13/07/2007 (18 años)

13/07/2007 (18 años) Lugar de nacimiento: Esplugues de Llobregat, Catalunya

Esplugues de Llobregat, Catalunya Equipo: FC Barcelona

FC Barcelona Valor de mercado: 200M €

200M € Contrato: Hasta 30/06/2031

Hasta 30/06/2031 Pie: Izquierdo

Izquierdo Altura: 1,80 m

Lennart Karl Lennart Karl ha sido una de las grandes sorpresas del cierre de 2026. Extremo zurdo de 17 años, ya es un arma ofensiva temible en el Bayern. Habilidoso, descarado y con un golpeo de balón sobresaliente, se convirtió en el goleador más joven del club en Champions. Kompany quiere que crezca sin presión excesiva, pero el 'problema' es que no juega como un chico de 17 años: si sigue a este ritmo, será difícil limitarlo a 15‑20 minutos por partido. Un futbolista que apunta a generacional. Posición: Mediapunta

Mediapunta Fecha de nacimiento: 22/02/2008 (17 años)

22/02/2008 (17 años) Lugar de nacimiento: Frammersbach, Alemania

Frammersbach, Alemania Equipo: Bayern Múnich

Bayern Múnich Valor de mercado: 60M €

60M € Contrato: Hasta 30/06/2028

Hasta 30/06/2028 Pie: Izquierdo

Izquierdo Altura: 1,68 m

Yan Diomande Potente y letal en el uno contra uno, Yan Diomande llamó la atención de la Bundesliga desde el Leganés. El RB Leipzig pagó 20 millones de euros, convirtiéndolo en la quinta venta más cara de la historia de la Segunda División española. Llegó con condiciones, pero necesitaba dar un paso adelante en la producción de goles. Aunque el inicio fue irregular, ha logrado superar a un extremo más experimentado, como Johan Bakayoko, y empieza a demostrar que puede ser decisivo en grandes escenarios europeos. Posición: Extremo izquierdo

Extremo izquierdo Fecha de nacimiento: 14/11/2006 (19 años)

14/11/2006 (19 años) Lugar de nacimiento: Abidjan, Costa de Marfil

Abidjan, Costa de Marfil Equipo: RB Leipzig

RB Leipzig Valor de mercado: 45M €

45M € Contrato: Hasta 30/06/2030

Hasta 30/06/2030 Pie: Derecho

Derecho Altura: 1,80 m

Charalampos Kostoulas Charalampos Kostoulas es la gran apuesta del Brighton este verano. El club inglés pagó 35 millones al Olympiacos, convirtiéndolo en el segundo fichaje más caro de su historia. Conocido por llevar al siguiente nivel a futbolistas como Cucurella, Caicedo, Mitoma, Joao Pedro o Mac Allister, el Brighton deposita su esperanza en el delantero griego de 18 años. Rápido, con físico privilegiado, instinto de cara a puerta y mucha confianza, Kostoulas apunta alto, aunque aún debe pulir su regate y la toma de decisiones para explotar todo su potencial. Posición: Delantero centro

Delantero centro Fecha de nacimiento: 14/11/2006 19 años)

14/11/2006 19 años) Lugar de nacimiento: Atenas, Grecia

Atenas, Grecia Equipo: Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion Valor de mercado: 25M €

25M € Contrato: Hasta 30/06/2030

Hasta 30/06/2030 Pie: Derecho

Derecho Altura: 1,85 m

El joven talento ya marca la diferencia. En algunos casos, de manera aplastante. Este once demuestra que el futuro ya está aquí, con 'chavales' que deciden partidos y que, si no lo hacen ya, están destinados a dominar las grandes ligas en los próximos años. Yamal y Cubarsí son la cabeza visible de esta nueva generación de estrellas.