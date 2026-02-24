LaLiga, contra las cuerdas: ¿qué necesita España para obtener una plaza extra en la próxima Champions?

El nuevo formato de la Champions implementado la pasada temporada trajo consigo una novedad importante con respecto a los cupos europeos de los que dispone cada una de las grandes ligas del continente. Desde que se estableciese la 'fase liga' tanto en la Champions como en la Europa League y la Conference, cogió una gran relevancia el papel colectivo de los diferentes equipos de cada país que participan en competición europea durante la temporada.

En juego hay ni más ni menos que una plaza extra para la próxima edición de la Champions y, en caso de LaLiga, la posibilidad de que el quinto se clasifique para la Liga de Campeones y que el séptimo (y el octavo dependiendo del ganador de la Copa del Rey) también vaya a Europa. En ese sentido, la liga española ya se benefició en la presente temporada de la nueva normativa, pues contó con hasta cinco equipos clasificados para esta Champions (Barça, Madrid, Atlético, Villarreal y Athletic).

Y a eso aspira LaLiga de cara a la próxima campaña, aunque este año no será tarea fácil hacerse con una de los dos plazas extra que la UEFA entrega a las ligas con una mejor puntuación media de coeficiente. A día de hoy, España compite con Alemania, Portugal e Italia, con la Premier League a años luz habiéndose asegurado ya el tener cinco equipos en la próxima Champions.

¿Cómo se calcula el coeficiente?

Según establece la UEFA, el coeficiente de temporada de una federación se calcula sumando los puntos obtenidos por todos sus clubes en la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League y dividiendo luego el total de puntos por el número total de clubes que han participado en las tres competiciones internacionales.

Para el cálculo de puntos, independientemente de la competición, cada victoria suma 2 puntos de coeficiente (1 si se trata de partidos de clasificación y play-offs), un empate otorga 1 punto (0,5 en partidos de clasificación y play-offs) y no se obtiene nada por una derrota. Además, existen bonus en función de la clasificación final de cada equipo en la fase liga, cobrando más relevancia el hecho de quedar primero en la Champions que quedar primero en la Europa League o la Conference.

Los bonus que recibió cada equipo por su posición en la 'fase liga' de la Champions, la Europa League y la Conference / UEFA

A modo de ejemplo: si el Atlético de Madrid ganase al Brujas este martes en la vuelta del play-off, sumaría 1 punto que para España se dividiría entre 8 (número de equipos españoles que arrancaron la temporada en Europa), lo que significaría un aporte de 0,125 unidades al coeficiente de LaLiga.

Ya de cara a las eliminatorias que arrancarán tras los play-offs, los clubes que alcancen los cuartos de final, las semifinales o la final obtienen 1,5 puntos extra por cada ronda en la UEFA Champions League, 1 punto extra por cada ronda en la UEFA Europa League y 0,5 puntos extra por cada ronda en la UEFA Conference League.

Así va el ránking

La Premier, imparable

En estos momentos, Inglaterra tiene prácticamente asegurada ya esa plaza extra en la próxima Champions 26/27, puesto que todos los equipos de la Premier League siguen con vida en Europa, además habiendo metido a cinco clubes directamente en octavos de la Liga de Campeones.

Gyökeres celebró el 1-0 del Arsenal frente al Kairat Almaty / EFE

Los ingleses suman 21,513 puntos de promedio y, lo más importante, con nueve equipos remando a su favor. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City (Champions) y Aston Villa (Europa League) ya están en octavos, mientras que el Nottingham Forest (EL) encarriló su eliminatoria de play-off y el Crystal Palace (Conference League) también lo tiene de cara tras empatar fuera de casa en la ida.

LaLiga, en desventaja

Con lo que respecta a LaLiga, se encuentra en clara desventaja en relación a las demás competiciones desde que Villarreal y Athletic Club quedaran eliminados de la Champions, además con un papel muy pobre y dejando un escaso bagaje de puntos que ha favorecido tanto a la Bundesliga como a la Liga portuguesa.

La alineación del Villarreal ante el Bayer Leverkusen / Villarreal CF

Cabe recordar que, según el sistema que utiliza la UEFA, la puntuación total que va sumando cada conjunto se divide entre el número de equipos de su liga que comenzaron la competición. Así, el adiós de 'groguets' y 'leones' de la Liga de Campeones -lo que supone dos balas menos- obliga a los seis equipos restantes (Real Madrid, Barça, Atlético, Celta, Betis y Rayo) a realizar un papel todavía más destacado tanto en Champions como en Europa League y Conference para que LaLiga pueda disponer el año que viene de esa plaza extra.

La Bundesliga, rival a batir

Si España nada a contracorriente es por el buen hacer de la Bundesliga (17,071 puntos de promedio) y de la Liga portuguesa (16,600), que aventajan a LaLiga (16,156) en 0,915 y 0,444 unidades respectivamente. Con cuatro equipos con vida de cinco posibles no parece que la competición lusa vaya a aguantar el pulso en la carrera por la segunda plaza extra, sobre todo con el Benfica en la cuerda floja tras caer ante el Real Madrid el pasado martes.

Más posibilidades tienen los alemanes, que parten como favoritos para esa segunda plaza. La Bundesliga cuenta con los mismos equipos con vida que LaLiga, con la diferencia de que su puntuación tan solo se divide entre siete equipos (y no ocho) con el Eintracht de Frankfurt como único eliminado en las tres competiciones internacionales. Las victorias de Dortmund, Leverkusen (Champions) y Stuttgart (Europa League) en sus respectivas eliminatorias del play-off demuestran el poderío del fútbol germano, que ya tiene en octavos al Bayern (Champions), al Friburgo (EL) y al Mainz (Conference).

¿Qué necesita España?

Pese a que la situación no permite ser nada optimistas, España todavía no lo tiene todo perdido. El primer paso para mantenerle el pulso a Alemania será certificar esta semana la presencia de Atlético y Real Madrid en octavos de la Champions y del Celta en la Europa League, lo que permitiría seguir sumando puntos con seis balas disponibles.

Vinicius, en la eliminatoria ante el Benfica / Europa Press

A partir de ahí, cobra mucha importancia que todos los equipos españoles vayan avanzando de ronda en las tres competiciones. Si bien avanzar en Champions tiene más valor, todo lo que puedan aportar a la causa tanto Betis y Celta en Europa League como el Rayo en la Conference ayudará a trasladar toda la presión a los equipos de la Bundesliga, cuya eliminación europea esta semana supondría una gran noticia para el fútbol español.

De reojo también deberá mirar LaLiga a la Serie A. Los italianos (16,071 puntos de promedio) se encuentran en estos momentos a 0,85 unidades de España, aunque tanto el Inter como la Atalanta y la Juventus cayeron goleados en la ida del play-off y tienen bastante complicado lograr la clasificación para octavos de final.