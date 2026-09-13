El lado más personal de Cristiano Ronaldo, que describe su infancia: "Mi madre se sacrificó por mí"

Cristiano Ronaldo afronta una última etapa en Arabia Saudí. El astro portugués se encuentra a 21 goles de alcanzar los 1.000, una cifra que le permitirían retirarse dejando un gran legado a sus espaldas. Cristiano lo ha ganado prácticamente todo y ha sido uno de los jugadores más importantes de su generación.

Al portugués no le falta de nada. Tiene una vida de calidad, con su familia y disfrutando en Riad. Pero hace muchos años, antes de triunfar en Mánchester o Madrid, el portugués vivió una infancia muy diferente en Portugal.

Criado en una familia con pocos recursos, el delantero recordó cómo fueron aquellos años en los que le faltaba dinero y jugar al fútbol era su mayor ilusión.

"Mi madre me crió sacrificando su vida por mí. Ella dormía con hambre, para que por la noche yo pudiera comer. No teníamos dinero para nada", explicaba el portugués.

Del barrio para el mundo

Sus primeros recuerdos están ligados a las calles de su barrio, donde pasaba horas jugando con sus amigos: "Yo solo jugaba en las calles de Madeira con mis amigos. Y cuando digo calle, no me refiero a una callecita vacía. Quiero decir una calle. No teníamos porterías ni nada, y teníamos que parar el partido cada vez que pasaba un coche. Yo era muy feliz así".

La situación económica de su familia tampoco era sencilla. Cristiano nunca ha ocultado que en su casa había muy poco y que desde pequeño aprendió a conformarse con lo que tenía.

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Cristiano Ronaldo de pequeño. / Sport.es

"Ella trabajaba 7 días a la semana y por la noche como limpiadora para comprar mi primer botín para que yo pudiera ser jugador, todo mi éxito está dedicado a ella. Y mientras tenga vida siempre estará a mi lado, teniendo todo lo que yo pueda brindarle. Ella es mi refugio y mi mayor regalo"