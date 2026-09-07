El lado más familiar de Robert Lewandowski: su bonito gesto con Anna y sus hijas

Robert Lewandowski encontró en la MLS una liga para seguir haciendo lo que mejor se le da: marcar goles. Desde su llegada a Chicago, ha anotado 5 goles en 8 partidos, además de repartir 2 asistencias. En el último encuentro, empató a cuatro contra el Toronto y también vio portería para plantarse como terceros en la competición.

Desde su salida del Barça en verano, Lewandowski, a sus 38 años, ha querido vivir una etapa final de su carrera donde pudiera competir y estar a gusto, también con su familia, que la compone su mujer Anna y sus hijas Laura y Klara.

Y es precisamente su familia uno de los grandes pilares de la vida del delantero polaco. Lejos de los terrenos de juego, el futbolista siempre ha mostrado su lado más cercano y familiar, especialmente cuando se trata de compartir momentos importantes con Anna Lewandowska, con quien lleva años construyendo una vida juntos.

De Lewandowski a Lewandowska

Por eso, el cumpleaños de su mujer no podía ser una fecha cualquiera. Robert quiso tener un detalle especial con Anna y prepararle una sorpresa para celebrar junto a ella un día tan señalado. Un gesto con el que volvió a demostrar que, pese a su exigente carrera deportiva, encuentra en su familia uno de sus principales motivos para disfrutar.

El propio Lewandowski quiso dedicarle unas palabras llenas de cariño a través de las redes sociales. "¡Feliz cumpleaños al amor de mi vida!", escribió junto a varias fotos y mensajes hacia la madre de sus hijas.

"Gracias por cada momento que compartimos, por tu sonrisa, por tu fortaleza y por hacer que nuestro mundo sea más hermoso cada día", continuó el futbolista, dejando claro el papel fundamental que Anna desempeña en su vida tanto en los momentos buenos como en los más complicados.

Un Robert romántico

Lewandowski le preparó una sorpresa a ciegas, con un pastel enorme que se lo entregó sus dos hijas. Además, Robert le preparó seis ramos de flores, al lado del sofá, con vistas a todo Chicago.

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Lewandowski también quiso destacar las diferentes facetas de su mujer: "Eres una mujer increíble, una persona maravillosa y una madre extraordinaria. Gracias por ser siempre mi mayor apoyo. Deseo de todo corazón que todos tus sueños, grandes y pequeños, se hagan realidad con facilidad y que tu energía y tu pasión nunca se apaguen. Siempre sigue siendo así de feliz. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar", escribía, en una declaración de amor que acompaña a la sorpresa y que vuelve a mostrar al Lewandowski más familiar, ese que disfruta especialmente de los momentos compartidos con los suyos.