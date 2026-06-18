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Kun Agüero, exfutbolista, desvela lo que le dijo Pep Guardiola: "Cada vez que me pongas te voy a hacer gol y se te va a complicar"

El exjugador del Manchester CIty explicó algunas anécdotas con el técnico

El Kun Agüero, con Pep Guardiola

El Kun Agüero, con Pep Guardiola / EFE

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

El Kun Agüero es una leyenda en el Manchester City. El argentino es el máximo goleador histórico del club, y se despidió del Etihad Stadium con honores y con una estatua en los aledaños del estadio.

El 'Kun', goleador nato, vivió muchos momentos con su entrenador en ese momento, Pep Guardiola. Sobre ello ha hablado recientemente en un podcast 'La Casa del Kun' en 'ESPN' que compartió con Carlitos Tévez, exjugador de, entre otros, el Manchester United, rival histórico de los 'Sky Blue'.

"Yo le dije: 'Cada vez que me pongas te voy a hacer gol y se te va a complicar'. Y me dijo: 'Tienes razón'", explicaba el Kun. "Yo lo veía caminando, antes de jugar contra el Chelsea, iba de un lado para el otro y hacía gestos con la cabeza. Se pegaba. Entonces golpeé el vidrio y le pregunté: '¿Eh? ¿Qué te pasa?'. Y él me dijo: 'Estoy pensando. Voy a hacer un cambio'".

"Faltaban tres horas para el partido. ¿Alguna vez le pasó tener la alineación definida y que, de la nada, se le ocurriera hacer un cambio? Bueno, yo no soy entrenador, por eso pregunto", relató.

"Sí, te pasa", respondía Tévez, que ha sido técnico en Talleres, Rosario Central e Independiente.

Además, el ex de clubes como Boca Juniors o Juventus, intentó polemizar con el Kun: "Tienes un problema con Guardiola".

"Lo sacaba seguido, yo lo veía. Lo sacaba seguido porque no presionaba", decía Tévez.

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"No, con Guardiola no", zanjaba Agüero.

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