El 'Kun' Agüero desmiente su accidente en moto de agua: "No sé quién lo inventó"

El exfutbolista del Barça y de la Selección argentina asegura encontrarse en buen estado de salud La noticia había alarmado a sus fanáticos y a sus seres queridos

Este jueves, el Kun Agüero ha vuelto a preocupar al mundo del fútbol. Esta vez, por supuestamente haber sufrido un accidente en una moto de agua en Cuba, que lo habría obligado a ingresar en un hospital de Miami. Sin embargo, tras haberse viralizado esta información en redes, el exfutbolista ha tenido que salir a desmentirla.

La noticia había causado la preocupación de sus fanáticos y también, de sus seres queridos: "No sé quién inventó que tuve un accidente en una moto de agua. Amigos, familia, mi hijo, todo el mundo estaba preguntando si estaba bien... Mi vieja llorando... No sé qué decir. Acá estoy, bien, todo tranquilo. Gracias a todo el mundo que estaba preocupado. No pasó nada", ha confirmado el exfutbolista en un video para el 'Diario Olé'.

🚨 AGÜERO DESMINTIÓ QUE HAYA SUFRIDO UN ACCIDENTE EN UNA MOTO DE AGUA



La noticia falsa estaba dando vuelta por redes y el Kun subió un video para llevar tranquilidad. pic.twitter.com/0Jx5PhDLjA — Diario Olé (@DiarioOle) 30 de noviembre de 2023

De esta forma, el Kun Agüero, que debió retirarse por problemas cardíacos, podrá estar presente en el Partido de Leyendas, organizado por la CONMEBOL, que se jugará el próximo 5 de diciembre en el DRV PNK Stadium, el estadio del Inter de Miami. En este partido, muchas viejas glorias del fútbol volverán a pisar un terreno de juego. Entre ellas estarán: Ronaldinho, Gonzalo Higuaín, Diego Godín, Valderrama, Javier Zanetti o Juliano Belleti.