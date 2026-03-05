Kroos señala al gran objetivo del Madrid: “Fue poco inteligente”

Parece que, otra temporada más, el Borussia Dortmund dice adiós a la pelea por la Bundesliga, un trofeo reservado al Bayern Múnich desde la temporada 2012-13, con la única excepción de la revolución que protagonizó Xabi Alonso con el Bayer Leverkusen hace dos cursos.

El equipo 'borusser' cayó por 2-3 ante el Bayern Múnich, en el Signal Iduna Park, despidiéndose de sus opciones de pelear por la ensaladera. Los de Kompany ya suman 63 puntos en lo alto de la tabla, mientras que los de Niko Kovac registran 52 en la segunda plaza. De haber ganado los amarillos, la diferencia, que ahora es de 11 puntos con 30 por disputar, sería de 5.

Julian Brandt y Nico Schlotterbeck, en un partido del Borussia Dortmund / EFE

En ese duelo, uno de los grandes señalados fue Nico Schlotterbeck, quien cada vez está más vinculado al Real Madrid. Hace tiempo que el internacional alemán está en la agenda del cuadro blanco, ya que termina contrato el 30 de junio de 2027 y no está por la labor de renovar su contrato con el Borussia. Una oportunidad para los merengues de incorporarlo a buen precio este verano o, a coste cero en 2027.

Las críticas de Kroos

Sea como fuere, Toni Kroos, leyenda del Real Madrid y de la selección alemana, criticó su rendimiento ante uno de sus exequipos, el Bayern: "Fue una acción poco inteligente", comentó sobre el penalti que cometió Schlotterbeck en el minuto 69.

Schlotterbeck, defensa del Borussia Dortmund / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

El análisis del retirado centrocampista, en el podcast 'Einfach mal luppen', añadió que "debía mantenerse alejado. Si me doy cuenta de que me van a superar en el área y no puedo llegar, tengo que aceptarlo”.

Schlotterbeck derribó a Josip Stanisic, "una falta clara" para Kroos, que "lo empeoró todo". Felix, hermano del centrocampista, que también participa en el podcast, recordó otra acción polémica: "derribó a Serge Gnabry, que también podría haber sido penalti". No fue el mejor partido de Nico.