Kroos le devuelve el dardo a Ancelotti por el 'caso Vinicius': "Fue un error"

En Madrid echan de menos a Toni Kroos. Mucho. En el club blanco hicieron caso omiso a la necesidad (extrema) de contratar a un centrocampista de un perfil similar al del alemán y, por tanto, la plantilla que ahora dirige Álvaro Arbeloa carece de un director de juego, de un futbolista capaz de dar sentido al juego. Se fue Luka Modric un año más tarde y tampoco enmendaron su error.

Sea como fuere, Kroos se despidió de la hinchada blanca por todo lo alto, con la consecucción de LaLiga y la Champions League y dejando huella en el equipo. Se dejó ver hace un par de días por Valdebebas para disputar un partido amistoso con su equipo de la Toni Kroos Academy ante los benjamines del Real Madrid, una imagen que conmovió a los más nostálgicos y confirma que no tardaremos mucho en verle dar cátedra en los banquillos.

A todo esto, su nombre salió a la palestra al ser mencionado durante el programa 'Universo Valdano' de 'Movistar +', con Carlo Ancelotti como protagonista. El ahora seleccionador de Brasil fue preguntado sobre si alguna vez había tenido que lidiar con una situación similar a la que tuvo que gestionar Xabi Alonso después de sustituir a Vinicius Jr. en el clásico disputado a finales de octubre, y su respuesta no dejó a nadie indiferente.

"Saqué a Kroos y se enfadó"

"Una vez saqué a Kroos y se enfadó. Al día después no le hablé. Nos encontramos antes de salir al campo. Le pregunté si teníamos que hablar y me dijo se acabó", contó. Lo explicó con toda la naturalidad del mundo un Ancelotti que también reflexionó sobre la figura de Vinicius Jr y sus recientes polémicas o conversó sobre su gran reto: el Mundial 2026.

El programa se estrenó el pasado viernes 20 de febrero y, unos días más tarde, Toni Kroos reaccionaría a las declaraciones del que fuese su técnico durante dos etapas en Madrid. "El mejor!!! Pero el cambio aun así fue un error", replicó en su cuenta de 'X', acompañado de un emoji de risas.

Una respuesta breve que demuestra que la complicidad entre ambos sigue intacta y que, incluso en la broma, Kroos mantiene su sello: sinceridad absoluta y memoria competitiva hasta el último detalle.

¿Cuándo fue el cambio de Kroos?

La secuencia ocurrió en abril de 2022. El Real Madrid perdía 0-2 ante el Chelsea en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2022/23 y, tras el 1-3 de la ida, los londinenses habían igualado la eliminatoria (3-3). Ancelotti decidió sustituir al alemán en el minuto 72 para sumar piernas frescas a la medular con Eduardo Camavinga.

A Kroos, sin embargo, no le sentó nada bien la decisión de su técnico y verbalizó su enfado de camino al banquillo. Los blancos, gracias a un gol de Karim Benzema, sellaron el pase a semifinales (2-3) y, tras vencer al Manchester City, se metieron en una final en la que superaron por la mínima al Liverpool.