Kovacs queda retratado: del polémico no penalti de Pubill ante el Barça a pitar uno idéntico a Koulibaly

El rumano Istvan Kovacs fue protagonista indeseado en la ida de cuartos de final de la Champions League. El Barça perdió por 0-2 en el Camp Nou en un partido que quedó marcado por una decisión arbitral: una mano de Marc Pubill dentro del área que nunca fue señalada. En la vuelta, en el Metropolitano, el Barça logró el triunfo, pero el 1-2 no fue suficiente para avanzar a semifinales, por lo que aquella acción fue aún más determinante en la eliminatoria.

Ahora, el mismo protagonista, Kovacs, ha vuelto a escena por una acción similar que ha recordado mucho a la que no señaló en el Camp Nou. La gran diferencia es que esta vez sí aplicó el criterio que señala el Comité de Árbitros de la UEFA sobre las manos en el área y señaló penalti, dejando en evidencia la decisión que tomó en la pasada Champions League.

La mano de Marc Pubill contra el Barça en Champions / Redes

Actualmente, las directrices del Comité de Árbitros de la UEFA sobre las manos en el área no dan opción a la interpretación del llamado espíritu del juego cuando el balón ya ha sido puesto en movimiento. Pero el pasado 8 de abril no las tomó en cuenta.

Sí lo hizo el pasado jueves en el fútbol saudí. En el minuto 64 del Al Khaleej-Al Hilal (1-5), Kalidou Koulibaly interceptó con la mano un balón después de que su compañero, Yassine Bounou, hubiera iniciado la jugada con el pie. El defensa entendió que debía ser él quien comenzara la acción y detuvo el esférico con la mano. Esta vez, Kovacs no tuvo dudas: señaló el punto de penalti, aunque decidió no amonestar al central. Musa Barrow se encargó del lanzamiento, pero no consiguió transformarlo.

La jugada guarda un enorme parecido con la que protagonizó Marc Pubill en el duelo entre el Barça y el Atlético. Con 0-1 en el marcador, el entonces defensa rojiblanco recibió con la mano el balón que acababa de poner en juego con el pie su portero, Juan Musso. Era un penalti tan absurdo como claro, pero nunca se señaló. La diferencia estuvo en la decisión de Kovacs: el rumano llegó a dar un par de pasos hacia el área e incluso amagó con llevarse el silbato a la boca, pero finalmente no decretó la pena máxima.

Aquella decisión generó una gran polémica y perjudicó especialmente al conjunto azulgrana, que tuvo en esa acción una oportunidad para igualar el encuentro. Después de aquella polémica en el Barça-Atlético, el club culé presentó una queja formal ante la UEFA, expresando su malestar por considerar que la actuación arbitral se había producido "en contra de la normativa vigente" y que había tenido una influencia directa tanto en el desarrollo como en el resultado del encuentro.

Ahora, varios meses después, Kovacs se ha encontrado con una acción prácticamente idéntica y, esta vez, su decisión sí estuvo alineada con el criterio que la UEFA ha establecido para esta temporada: mano, penalti y que dicten los once metros. No sucedió en Champions.