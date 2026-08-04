Kovacic confirma que se queda en el City y Maresca ve cada vez más claro su centro del campo

El centrocampista del Manchester City, Mateo Kovacic, confirmó a los medios que se quedará una temporada más en el conjunto inglés, pese a los constantes rumores que apuntaban a una salida en este mercado de verano.

El futbolista croata de 32 años aún tiene un año más de contrato, aunque en la pasada temporada apenas pudo participar tras pasar por el quirófano después de lesionarse el tendón de Aquiles. Al confirmar que no saldrá, el esquema mental de la medular del conjunto de Enzo Maresca parece ir aclarándose, pues con la más que probable llegada de Ayyoub Bouaddi, las puertas parecen ir abriéndose lentamente para una salida de Rodri Hernández.

Kovacic se queda, Bouaddi apunta a llegar... ¿Y Rodri?

"He hablado con el club, claro, y confían en mí. Ahora es mi turno de demostrar mi nivel y de estar en mi mejor estado de forma", dijo Kovacic ante los medios desplazados a la pretemporada del City en Hong Kong.

"Para mí, era muy importante escuchar que el club confía en mí y que ahora es mi turno de demostrar mi mejor nivel", añadió el croata. Sobre sus problemas físicos, el croata expuso su teoría. "Quizás contribuyó a mi lesión todos los años jugando y entrenando al más alto nivel. Puede pasar que el cuerpo diga basta. He estado un tiempo fuera y he reiniciado mi cuerpo para poder volver a empezar de nuevo", dijo.

Con el futuro del ex del Real Madrid resuelto, la gran prioridad respecto al centro del campo de los 'skyblues' pasa por lograr la incorporación de Ayyoub Bouaddi, pivote del Lille que cuajó una gran actuación en la Copa del Mundo de la FIFA con Marruecos, lo que le valió despertar el interés de los principales clubes de Europa. Según información de Fabrizio Romano, el Manchester City ha llegado a un acuerdo personal con el talentoso centrocampista, por lo que solo restaría que ambos clubes cerraran el trato para que Maresca pueda contar con una de las grandes perlas del fútbol europeo.

Rodri Hernández, con la selección española / Mariscal / EFE

De esta manera, al poder contar el técnico ex del Chelsea tanto con Kovacic como, en principio, con Bouaddi, el futuro de Rodri Hernández podría comenzar a despejarse. No es un secreto para nadie que el Real Madrid está interesado en hacerse con sus servicios, pero por el momento las posturas entre clubes parecían algo alejadas, aunque el refuerzo en la medular y el deseo del Balón de Oro de recalar en el Santiago Bernabéu podrían terminar siendo los factores determinantes que desencallen el movimiento.