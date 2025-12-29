Koundé, Mbappé y Tchouaméni se apuntan a la Copa África

La Copa África llama la atención. Las estrellas del continente africano dejan sus clubes durante un mes para darlo todo con sus países, llenando de ilusión e intensidad los estadios (en Marruecos, en este caso) para disfrutar del fútbol y soñar en grande. Una sensación tan auténtica que ni los mejores jugadores del planeta han querido perdérsela.

El gran duelo del domingo fue el Costa de Marfil–Camerún, que se cerró con un 1-1 gracias al gol de Amad Diallo y al posterior empate de Ghislain Konan en propia meta, ambos en un movido segundo tiempo. Un partido de mucho nivel que atrajo a jugadores de la talla de Jules Koundé, Kylian Mbappé o Aurélien Tchouameni.

Tras su aparición el sábado en el choque entre Marruecos y Mali, invitado por su amigo Achraf Hakimi, Mbappé volvió a asistir a la Copa de África y presenció el Costa de Marfil–Camerún. El padre de la estrella del Madrid es camerunés. En otro palco se pudo ver a su compañero de equipo Aurélien Tchouameni, también de origen camerunés, junto a Jules Koundé, quien tiene antecedentes de Benín.

Vuelta al trabajo

Todos ellos exprimieron al máximo su último día de vacaciones. El defensa del Barça regresará este lunes al trabajo con un entrenamiento a puertas abiertas en el Estadi Johan Cruyff a partir de las 17:00 horas, mientras que los futbolistas del equipo de Xabi Alonso están citados a las 16:30 horas en Valdebebas.

Koundé fue sustituido en el partido ante el Villarreal / EFE

También se dejó ver por las gradas de la Copa África Zinedine Zidane, que no quiso perderse el Argelia–Burkina Faso en Rabat. Su hijo Luca Zidane, portero del Granada y titular con Argelia, ya encadena dos victorias y dos porterías a cero. Cada vez es más habitual ver a estrellas de la élite europea en las gradas de la Copa de África.