Kompany, optimista con la lesión de Harry Kane justo antes del Madrid

El Bayern se enfrenta este sábado al Friburgo, mientras que el Real Madrid visita al Mallorca en Son Moix. Dos duelos ligueros que no parecen eclipsar lo que de verdad preocupa a ambos equipos: la eliminatoria de cuartos de final de la Champions.

Ese es el cruce que tienen entre ceja y ceja tanto Harry Kane como Vincent Kompany. Todas las alarmas saltaron durante el parón internacional, cuando el Virus FIFA afectó gravemente al Bayern con la posible lesión de su hombre más determinante.

El delantero, durante su concentración con Inglaterra, sufrió molestias en una sesión de entrenamiento que pusieron en alerta a la entidad bávara, sabedora de que el encuentro frente al Real Madrid en el Bernabéu está a la vuelta de la esquina.

Se ha generado una incertidumbre en el Allianz Arena que también preocupa al propio técnico. Pero Kompany quiso trasladar un mensaje algo más positivo este viernes, en la previa del encuentro del sábado ante el Friburgo.

"No estará disponible"

"Harry Kane entrenó bien hasta este domingo, pero luego sintió molestias en el tobillo en algún momento mientras estaba concentrado con la selección de Inglaterra. Eso afectará al partido de mañana. No estará disponible ante el Friburgo", explicó el técnico belga en rueda de prensa.

Sin embargo, Kompany no quiso cerrar la puerta a la participación de Harry Kane ante el Real Madrid: "Soy optimista de cara al martes. No es una situación agradable ni ideal, me gustaría que jugara mañana contra el Friburgo, pero tal y como están las cosas ahora mismo, eso no es posible".

Noticias relacionadas

Y sobre los posibles sustitutos del inglés, al menos de cara a este sábado, Kompany no quiso dar pistas: "Eso depende un poco de lo que pase en el entrenamiento, de quién demuestre que está al 100% para este partido. Tenemos suficientes atacantes en el área. Que Gnabry juegue de delantero o no, no cambia nuestro trabajo. Podemos jugar con dos delanteros sin problema. Y también podemos jugar con dos '10'. Eso nos da flexibilidad".