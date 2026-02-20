Kompany, sobre lo ocurrido en el Benfica-Madrid: "Mourinho utilizó a Eusébio para atacar a Vini... cometió un error"

Lo ocurrido en Da Luz durante el Benfica-Real Madrid continúa trayendo cola. Durante el partido de ida del playoff de dieciseisavos de la final de la Champions 2025/26 tuvo que activarse el protocolo de antirracismo debido a los supuestos insultos racistas por parte de Gianluca Prestiannia Vinicius Jr.Un episodio inadmisible en un deporte como el fútbol.

En el minuto 51, tras marcar el gol de la victoria para el Real Madrid, el brasileño se dirigió hacia el córner a celebrar el gol bailando cerca del banderín. Empezaron a volar botellas y otros objetos, y el árbitro francés François Letexier pidió a los jugadores que regresaran al centro del campo.

Posteriormente, según el propio Vinicius y otros jugadores como Kylian Mbappé, Prestianni le profirió insultos racistas repetidos, específicamente llamándolo “mono” al menos cinco veces, según el '10' del Madrid. El argentino se tapó la boca, lo que impidió que las cámaras captaran sus palabras.

Momento en el que se produjo el incidente entre Vinicius y Prestianni, durante el Real Madrid - Benfica. / Europa Press/Contacto/Miguel Lem / Europa Press

Una de las personalidades que dio su opinión al respecto días después de lo sucedido fue Vincent Kompany, quien aprovechó la comparecencia previa al duelo ante el Eintracht Frankfurt de Albert Riera para pronunciarse sobre ello: "Es una situación compleja. La reacción de Vinicius fue emotiva, genuina, no fingida. No habría tenido ninguna ventaja llamando la atención del árbitro sin motivo alguno".

Una reflexión de 12 minutos

Doce minutos dedicó el exfutbolista y técnico bávaro a hablar de lo ocurrido en Da Luz. La parte más dura de sus declaraciones se centró en el técnico del Benfica, José Mourinho: "Atacó el carácter de Vini, refiriéndose a su forma de celebrar para desacreditarlo. Fue un grave error de liderazgo", arrancó.

"También dijo que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador fue Eusébio. ¿Saben lo que tuvieron que soportar los jugadores negros en los años 60? ¿Estuvo allí con Eusébio en cada partido fuera de casa para ver lo que pasaba? Usar su nombre contra Vini hoy... Dicho esto, conozco a mucha gente que trabajó con Mourinho: nadie ha hablado mal de él. Sé que en el fondo es una buena persona. Entiendo lo que hizo, pero cometió un error. Espero que no vuelva a suceder y que podamos avanzar juntos", expresó sin miramientos.