Kompany iguala los registros de Guardiola y está a un partido de hacer historia

El Bayern sigue en modo apisonadora y los de Kompany están rompiendo registros históricos. La última víctima fue el Wolfsburgo, al que destrozaron sin piedad por 8-1. Además, el partido supuso una fecha importante para el técnico belga, ya que, en su encuentro número 50 en Bundesliga, igualó a Guardiola en promedio de puntos por partido: 2'52, con un balance de 38 victorias, 7 empates y solo 2 derrotas.

El belga tiene todavía un objetivo histórico en la mira: firmar la mejor primera vuelta de la historia del club. El récord actual pertenece al Bayern de Pep en la temporada 2013/14, con 47 puntos y una diferencia de goles de +35 tras 17 jornadas. Con el registro actual de 44 puntos y una impresionante diferencia de +51, una victoria en Colonia bastaría para superar esa marca.

El récord de goles, al alcance

Unas cifras que asustan, sobre todo si ponemos la lupa en los números ofensivos: 63 goles en 16 jornadas, a falta de una para llegar al ecuador de la temporada. A este ritmo, nadie se sorprendería si rompen el récord histórico de goles anotados en una campaña de Bundesliga, los 101 de la 71/72, de los cuales 40 fueron obra de Gerd Müller, un registro individual que Robert Lewandowski superó en la 20/21 con 41 tantos.

Los jugadores del Bayern celebran el 8-1 ante el Wolfsburgo / LEONHARD SIMON / EFE

En los últimos años, el Bayern se ha quedado muy cerca. En la 19/20 llegó a 100, en la 20/21 a 99, y la temporada pasada repitió esa última cifra. A estas alturas llevaban 53, diez menos que ahora, así que todo apunta a que este año pulverizarán su propio récord con facilidad.

Los bávaros siguen siendo el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que no ha perdido un encuentro esta temporada. Ya le sacan 11 puntos al Dortmund, ventaja que los encamina hacia un nuevo título doméstico. La liga, una vez más, parece un camino de rosas, y la gran asignatura pendiente volverá a ser la Champions, el gran objetivo del club. Conquistar Europa elevaría a Vincent Kompany a la categoría de leyenda en los banquillos del conjunto muniqués.