Kompany despeja las dudas sobre Musiala

Buenas noticias en torno a Jamal Musiala. Vincent Kompany lanzó este viernes un mensaje de tranquilidad sobre el estado del futbolista alemán. El entrenador del Bayern aseguró, en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Schalke 04, que la situación de Musiala "ya no es motivo de gran preocupación" para el club

Musiala atraviesa una situación médica que salió a la luz durante la pretemporada. El internacional alemán sufrió dos episodios de pérdida de conciencia en apenas unos días. El primero se produjo en el amistoso ante el RB Leipzig y el segundo frente al Heidenheim. En ambos casos tuvo que recibir atención médica y abandonar el terreno de juego.

Después del segundo episodio, el propio Musiala explicó públicamente que estaba siendo tratado por "episodios breves y temporales de pérdida de conciencia" provocados por una disfunción neurológica. El futbolista aseguró entonces que estaba recibiendo atención médica y que los especialistas le habían dado el visto bueno para continuar con su vida normal y practicar fútbol.

Tres semanas después de aquellos episodios, Kompany volvió a hablar de Musiala. Y lo hizo con un mensaje mucho más tranquilizador. "Se encuentra bien. No siempre daré actualizaciones al respecto en el futuro. Siempre contamos con los mejores expertos que nos ayudan. Jamal también se comunica muy bien sobre el tema", empezó.

¿Vuelta al terreno de juego?

Kompany también dejó claro que la decisión sobre su regreso será estrictamente deportiva: "Él necesita poder jugar y rendir adecuadamente. No tiene ningún problema en ese sentido". Ahora, la gran incógnita es ahora si ese regreso se producirá este sábado en el campo del Schalke, ya que Musiala todavía no ha disputado ningún partido oficial con el Bayern esta temporada.

Sin embargo, Kompany no quiso precipitarse. "Ha tenido una buena semana completa de entrenamiento. Veremos cómo se desempeña en el entrenamiento de hoy y luego tomaremos la decisión que sea mejor para Jamal y para el equipo", explicó.

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Eso sí, el mensaje más contundente del técnico llegó al ser preguntado por la posibilidad de que los episodios volvieran a producirse. "Si llegara a volver a ocurrir, ya no es motivo de gran preocupación para nosotros", afirmó.