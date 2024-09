Koeman pone la cruz a los que se van a Arabia

Arrancar una nueva aventura en Arabia a veces sale caro. En los últimos años, muchos jugadores ponen punto y final a la máxima élite para probar suerte con los petrodólares. Uno de los últimos en iniciar una nueva etapa en la Saudi Pro League ha sido Steven Bergwijn. A sus 26 años, el neerlandés ha decidido abandonar el Ajax para firmar por el Al-Ittihad.

Este movimiento se ha realizado en el último día de mercado del fútbol saudí y ha sorprendido a propios y extraños. El jugador de tan solo 26 años pidió abandonar el conjunto neerlandés para firmar un estratosférico contrato con el Al-Ittihad. El delantero compartirá equipo con grandes estrellas de la talla de Karim Benzema, N'Golo Kanté, Predrag Rajkovic o Moussa Diaby. Pero no todo es oro lo que reluce en esta decisión. El jugador, con su firma por la liga saudí, se ha cerrado las puertas a defender los colores de su selección.

"NO TIENE AMBICIÓN DEPORTIVA"

Así lo confirmó Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos. El ex del FC Barcelona no está de acuerdo con la decisión tomada por el jugador y afirma que este fichaje demuestra que el delantero no tiene aspiraciones deportivas: "Habría sabido cuál era mi respuesta si me hubiera preguntado. A su edad yo personalmente no lo haría. Gini (Giorginio Wijnaldum) tomó ese camino porque tuvo problemas en el PSG y ya era mucho mayor. En el caso de Steven, este paso a los 26 años no indica que predomine la ambición deportiva", afirmó de manera contundente.

"SU ETAPA CON LA SELECCIÓN HA TERMINADO"

Preguntado por el futuro del jugador, el seleccionador confirma que no volverá a ir convocado con su selección: "El libro está cerrado para él. En principio, su etapa con la selección ha terminado", concluyó.

Steven Bergwijn había disputado un gran número de partidos con Países Bajos. Acumula 35 encuentros con su selección, marcando un total de ocho goles. Pero, según lo afirmado por Koeman, todo apunta a que la cifra de 35 partidos no va a aumentar en un futuro cercano.

La selección de Países Bajos afrontará en los próximos días sus partidos correspondientes a la Nations League. Los de Koeman se enfrentarán a Bosnia-Herzegovina (7 de septiembre) y a Alemania (10 de septiembre).