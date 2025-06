Koeman: "El Mundial de Clubes es absurdo, se destruye a los jugadores"

Países Bajos se mide a Finlandia el próximo sábado en el partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de 2026. En la rueda de prensa previa a este enfrentamiento, el seleccionador Ronald Koeman repasó la actualidad neerlandesa y, como es habitual, dejó alguna declaración sorprendente sobre la actualidad del mundo del fútbol.

Koeman tan solo tiene disponibles a Memphis Depay y Wout Weghorst para la posición de delantero centro de cara a los partidos contra Finlandia y Malta. "A mi modo de ver ahora, Memphis o Wout serán los delanteros. Aunque sé que Cody Gakpo y Donyell Malen también pueden jugar ahí", apuntó.

Koeman: "Yamal es muy bueno pero Messi es único" / SPORT

Preguntado por la ausencia de Brobbey, delantero del Ajax, en la convocatoria, el seleccionador no se mordió la lengua: "La temporada no fue suficiente. Hablé con Brobbey al respecto. Luego me indicó que tenía demasiadas quejas. Fue la gota que colmó el vaso".

Asimismo, Koeman explotó contra el nuevo Mundial de Clubes cuando le recordaron que Dumfries y De Vrij, como todos los futbolistas que jugaron la final de la Champions league, no tendrán ni una semana de vacaciones antes de viajar a Estados Unidos.

El seleccionador de Países Bajos habló en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra España / Chiringuito

El técnico de Países Bajos apuntó que "ya lo he dicho antes, es absurdo que se juegue el Mundial de Clubes". "Los clubes estarán contentos con el dinero que se llevan. Sin embargo, no me imagino a un jugador que haya ganado muchos títulos que se alegre por ganar un Mundial de Clubes comparado con ganar una liga, una Champions, una Eurocopa o un Mundial", agregó.

Para Koeman, la carga de partidos para los jugadores es totalmente excesiva y el nuevo formato del Mundial de Clubes no ayuda a mejorar esta situación. "Con esto se destruye a los jugadores", finalizó.