Koeman mima a Kees Smit, el 'Pedri neerlandés' que se deja querer por el Barça

El parón de selecciones permite poner el foco en jugadores que llaman la atención en ligas menores pero que no acaparan portadas los fines de semana. Es el caso de Kees Smit, futbolista que hace unos meses se dejó querer por el FC Barcelona y que ahora ha sido convocado por un Ronald Koeman que le tiene mucha fe a la joven perla neerlandesa, cuyo referente es Frenkie de Jong.

A sus 20 años, el mediocentro del AZ Alkmaar acude por primera vez a la llamada de la selección nacional y todo apunta a que debutará con Países Bajos en este mismo parón frente a Noruega (Johan Cryuff, 27 de marzo) o frente a Ecuador (Eindhoven, 31 de marzo). "Sería un hito importante. Pero el objetivo también es ir al Mundial. Me encantaría formar parte de él. Espero poder demostrar que estoy a la altura", comentó Smit en rueda de prensa.

Su estreno lo dejó caer el propio seleccionador Ronald Koeman en su comparecencia ante los medios de comunicación el lunes por la tarde, donde también desveló que ya se interesó en él en anteriores listas, aunque finalmente no fuese con la absoluta, sino con la Sub-21 o la Sub-19: "Ahora quiero verlo en un partido. Estamos en la recta final antes de tener que definir la lista definitiva para el Mundial, así que quiero verlo con el grupo".

"Nunca dudo en dar oportunidades a los jóvenes"

Y quiso Koeman atribuirse la medalla de dar la oportunidad a jóvenes futbolistas después de definir a Kees Smit como el nuevo Pedri: "Johan Cruyff dio siempre oportunidades a los jóvenes, no tenía miedo, y en mi carrera como entrenador he dado la oportunidad de debutar a una lista interminable. Nunca he dudado en darles una oportunidad a los jóvenes; si hay confianza, no hay miedo al darle la oportunidad a cualquiera".

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, durante la rueda de prensa previa al partido / EFE

No en vano el exentrenador del Barça dijo en noviembre que ve "cosas de Pedri en él". Una presión que ya empieza a notar Kees Smit, cuya primera convocatoria con la selección absoluta de Países Bajos le produjo algo de "nervios", pero desea demostrar cuanto antes su talento: "Hay grandes jugadores aquí, por supuesto, y eso me pone un poco nervioso. Pero también tengo muchas ganas de demostrar de lo que soy capaz".

En declaraciones a 'Vandaag Inside', la perla neerlandesa desveló que le resulta "extraño" compartir vestuario con tantas estrellas a sus 20 años. “Creo que todos son muy buenos jugadores. Pero Van Dijk es un jugador realmente excepcional. Todavía me resulta muy extraño estar en el vestuario con él", valoró. Aunque tiene claro qué puede aportar él: "Quizás algo de creatividad con el balón, pero eso está por ver. Primero, solo quiero asegurarme de causar una buena impresión y demostrar que puede mantenerme a este nivel".

"Es una pena que no esté Frenkie"

Pero si hay alguien a quien Kees Smit va a echar de menos en este parón internacional es precisamente a Frenkie de Jong, centrocampista del FC Barcelona: "Bueno, creo que es una pena que Frenkie de Jong no esté, por ejemplo, porque creo que es un jugador muy bueno".

No es la primera vez que elogia a su compatriota. También lo hizo en una entrevista para 'Supergaande' en la que se dejó querer por el Barça: "Veo todos los partidos del Barcelona. Es simplemente mi club preferido. Me encanta ver a Pedri y a Frenkie de Jong. Entiendo que a la gente le haya parecido un símil bastante extraño. Antes era De Bruyne y ahora soy Pedri, o Frenkie de Jong". "Me gustaba mucho ver al Barça, crecí viendo jugar a Iniesta o Messi, que los tengo como dos referentes", concluyó sobre su infancia.

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Precisamente hace unos días, el propio Smit admitió que le gustaría jugar en LaLiga cuando llegue el momento de marcharse del AZ. "En LaLiga, jugar allí estaría muy bien. Me encanta el Sol, estoy cansado de jugar con tanto frío y lluvia, por lo que me gustaría irme a jugar a España”, argumentó. Sin embargo, durante la concentración con Países Bajos dejó claro que su futuro es algo lejano: "Todavía no pienso mucho en el futuro, mi gente me ayuda a mantener los pies en la tierra. Así que, ahora mismo, estoy feliz de estar aquí".