Koeman, sobre Kees Smit: "Es un jugador para el Barça. Puede ser un mix de De Jong y Pedri"

Kees Smit se ha consolidado como una de las grandes irrupciones del fútbol europeo esta temporada. El joven centrocampista neerlandés destaca por su polivalencia, capacidad para organizar el juego y una madurez impropia de su edad. Con un perfil técnico muy refinado, visión de juego y facilidad para llegar al área rival, Smit está firmando una campaña notable en la Eredivisie, acumulando minutos de calidad, protagonismo ofensivo y cifras que le sitúan entre los talentos más prometedores del continente.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido. Varios gigantes europeos ya siguen de cerca su situación de cara al próximo mercado de verano. Clubes de la Premier League como el Manchester United o el Newcastle, además del Borussia Dortmund, han mostrado interés, mientras que en España tanto el Real Madrid como el FC Barcelona valoran seriamente su incorporación. Todo apunta a que será uno de los nombres propios del próximo mercado, con una salida prácticamente inevitable del fútbol neerlandés.

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En este contexto, Ronald Koeman, actual seleccionador de Países Bajos y exentrenador azulgrana, ha vuelto a referirse públicamente al futbolista. No es la primera vez que lo hace. En el pasado, ya había comparado su perfil con el de Pedri, destacando similitudes en la inteligencia táctica y la capacidad para influir en el juego desde el centro del campo.

Ahora, Koeman ha ido un paso más allá en sus valoraciones. En declaraciones a CayoTV, el técnico neerlandés no dudó en posicionarse claramente sobre su futuro: "Es un jugador para el Barça". Además, profundizó en su perfil futbolístico: "Puede ser un mix de Frenkie [De Jong] y Pedri. Si eres un mix de los dos, eres muy bueno".

Kees Smit celebra su gol en el partido entre Sparta Rotterdam y AZ Alkmaar / EFE

El seleccionador también dejó entrever que su salida de la Eredivisie es cuestión de tiempo: "Va a ser un equipo grande de fuera de Holanda, porque en Holanda nadie puede pagar el dinero que se necesita para mantenerle un año más". Un mensaje que refuerza la idea de que el próximo paso en la carrera de Smit estará lejos de su país natal.

Koeman, que le hizo debutar con la selección absoluta el pasado mes de marzo, no escatimó elogios hacia el joven talento, al que considera "uno de los mejores jóvenes que hemos tenido". Sin embargo, también quiso rebajar la euforia con un aviso claro sobre su progresión: "Tiene que aprender más y jugar más partidos".

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De esta manera, mientras los grandes de Europa se posicionan, la figura de Kees Smit sigue creciendo bajo la atenta mirada de uno de sus grandes valedores. El verano dictará sentencia sobre su futuro en el mundo del fútbol.