Koeman descubre al nuevo Pedri neerlandés: "Veo cosas de él"

Entre otros muchos hitos, Ronald Koeman puede presumir de ser el descubridor de Pedri en el FC Barcelona. El técnico neerlandés hizo debutar al centrocampista canario en el equipo azulgrana y depositó toda su confianza en él. De hecho, incluso evitó que el de Tegueste saliera en calidad de cedido a su llegada procedente de la UD Las Palmas.

"Fue impresionante. Cuando firmé el contrato no lo conocía y me hablaron de él. En los dos primeros entrenamientos sabía que iba a ser un gran jugador. Vi suficiente en Pedri con solo dos sesiones", señaló en el pasado Koeman, que desde el principio fue un fiel defensor del mediocampista canario en el FC Barcelona.

Koeman dio la oportunidad a Pedri en el Barça / EFE

Ahora, centrado en su faceta de seleccionador de Países Bajos, Koeman cuenta con una nueva joya que le recuerda a Pedri. Se trata ni más ni menos que de Kees Smit, joven talento del AZ Alkmaar, que incluso se atrevió a comparar con el centrocampista canario del Barça.

"Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero entrené a Pedri en el Barcelona y veo cosas de él en Kees Smit. Los giros, el uso de ambos pies, la visión de juego... es lo que vi en Pedri en aquel entonces. Lo que está demostrando a tan corta edad es impresionante", apuntó sobre el jugador neerlandés de tan solo 19 años.

Pese a esta importante comparación, el técnico de Países Bajos le quitó algo de presión a Kees Smit. "Si consigue la mitad de lo que ha conseguido en su carrera Pedri, todos en Holanda estaremos contentos", apuntó.

Kees Smit, en acción / BAS CZERWINSKI

Kees Smit ha disputado esta temporada 19 partidos con la camiseta del AZ Alkmaar, con unos registros de dos goles y cuatro asistencias. Tiene un promedio de seis balones recuperados por partido y una precisión en el pase de hasta el 85%, cifras que recuerdan a Pedri, al menos para Ronald Koeman.

Pese a su excelente rendimiento, Smit todavía no ha dado el salto a la selección absoluta de Países Bajos. En este parón, ha vuelto a ser convocado con el combinado Sub-21, con la que debutó en septiembre. Sin embargo, muchos se preguntan si está preparado para brillar ya con los 'grandes'.

"El Barça es mi club favorito"

Smit respondió a esta comparación en declaraciones para 'ESPN': "Si él lo cree, quizá lo sea. No me la esperaba, pero creo que es una buena comparación. Entiendo que a la gente le haya parecido un símil bastante extraño".

Además, el joven futbolista declaró su amor por el FC Barcelona. "Antes era De Bruyne y ahora soy Pedri (risas). O Frenkie de Jong. Veo casi todos los partidos del Barcelona. Es, simplemente, mi club favorito", explicó.