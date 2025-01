Kobbie Mainoo, un futuro incierto

El futuro de la mayor joya de la cantera del Manchester United no está nada claro. La renovación de Kobbie Mainoo por los 'red devils' no avanza y desde Inglaterra nadie sabe qué pasará con el mediocentro inglés. Su posible salida, con el Chelsea como máximo pretendiente desestabiliza aún más a los de Old Trafford, que no pasan por su mejor momento.

Jugador y club están lejos de llegar a un acuerdo. La situación está estancada. Mainoo, de 19 años firmó su primer contrato como profesional en febrero de 2023, con tan solo tres partidos a sus espaldas en el primer equipo de los 'red devils'. Desde entonces, el inglés ha experimentado un crecimiento espectacular y busca una renovación a la altura de su nivel y proyección. El vínculo del mediocentro con el United finaliza en 2027 y las especulaciones sobre su futuro ya han empezado a aparecer.

Los 'red devils' escucharán ofertas

Según informa 'The Athletic', el club escucha ofertas por el jugador. Los 'red devils' acumulan un gran desembolso económico los últimos años y no han obtenido los resultados esperados. Es por eso que ahora no verían con malos ojos recuperar parte de esa inversión y Mainoo, junto con Garnacho y Hojlund, es uno de sus futbolistas con más cartel en el mercado. El inglés tiene un valor de 55 millones de euros según Transfermarkt y, aunque la directiva tan solo aceptaría su venta por una buena oferta, no descartan esa opción.

Todo apunta a que la decisión del club no es compartida por el nuevo técnico del equipo, Rúben Amorim. Cuenta con él para su proyecto a largo plazo, pero las necesidades económicas de la institución le pueden obligar a cambiar sus planes.

El Chelsea, pendiente de la situación

El entrenador portugués reconoce el talento de Mainoo. Por ahora, no ha sido un titular fijo en las primeras semanas de Amorim a los mandos del United. Un tramo irregular. El inglés ha ocupado un puesto en el once de los 'red devils' en cinco de los nueve partidos en Premier League bajo las órdenes del ex entrenador del Sporting de Portugal. Sin embargo, a pesar del aprecio por el jugador, la incerteza de su situación ya ha llamado la atención de otros clubes.

El 'Daily Mail' ha informado del interés del Chelsea por hacerse con los servicios de Mainoo. Está en su lista de preferencias y lo tienen en gran consideración. En caso de que el United lo declare transferible supondría una gran oportunidad de mercado. Un futbolista que se ha hecho un hueco en la selección inglesa y que ya es una de las mayores promesas del planeta fútbol. Los 'blues' saben que aún es pronto, pero en Stamford Bridge van a seguir muy de cerca la evolución de la renovación de la perla de la cantera de los 'red devils'.