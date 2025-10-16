Kluivert consuma su fracaso y es cesado en Indonesia

Poco ha durado la aventura de Patrick Kluivert en el sudeste asiático. Tras la derrota ante Irak el pasado sábado, se esfumaron las esperanzas del sueño mundialista para Indonesia. Aunque la Asociación de Fútbol del país tenía intención de prolongar el vínculo con el seleccionador neerlandés pese a la eliminación, la presión de los medios y la afición ha llevado a tomar la decisión de no seguir juntos.

Indonesia se encontraba en la cuarta ronda de la fase de clasificación al Mundial de la AFC, a solo dos partidos de la gloria. Sin embargo, cayó derrotada en ambos duelos ante sus rivales de grupo: 2-3 frente a Arabia Saudí, que viajará a América en junio, y 1-0 ante Irak, que se se jugará el pase a un todo o nada frente a Emiratos Árabes Unidos.

La Asociación de Fútbol de Indonesia emitió el comunicado este mañana, asegurando que ha sido una decisión difícil tras una evaluación exhaustiva: "Tras trabajar juntos de forma intensiva durante casi 12 meses, la PSSI expresa su más sincero agradecimiento al entrenador Patrick Kluivert y a su equipo por su dedicación y contribución al fútbol indonesio. Su entusiasmo y presencia en Indonesia siempre serán recordados con respeto, y les deseamos lo mejor en sus próximos proyectos".

Kluivert cierra su etapa al frente de la selección con un balance de 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas, entre partidos clasificatorios y amistosos. La leyenda neerlandesa deberá ahora encontrar un nuevo reto y, sobre todo, la estabilidad que aún se le resiste.

Trayectoria como entrenador

Debutó en 2011 en su país natal al frente del Twente sub-21, donde dejó buenas sensaciones con los jóvenes. Años más tarde llevó a la humilde selección de Curazao a clasificarse por primera vez a una Copa Oro, en 2017. Probó fortuna en Turquía con el Adana Demispror en 2023, donde arrancó con buenos resultados, aunque una racha negativa le costó el puesto. Entre tanto, también asumió cargos como director deportivo del PSG y responsable del futbol base del Barça.