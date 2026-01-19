Klopp zanja el debate sobre su futuro

Jürgen Klopp es un nombre que siempre hay que tener en cuenta en el mundo del fútbol. El técnico alemán inició una nueva etapa al dejar el banquillo del Liverpool para asumir el cargo de director global de fútbol del grupo Red Bull. Abandonó los banquillos para emprender una nueva aventura en un rol inédito en su carrera.

Sin embargo, Klopp nunca ha cerrado la puerta a volver a los banquillos. De hecho, en las últimas semanas su nombre ha sido vinculado con el Real Madrid. Al presidente del club blanco, Florentino Pérez, siempre le ha gustado el técnico alemán y, tras la destitución de Xabi Alonso, su figura volvió a sonar con fuerza como posible sustituto de cara al futuro.

Jürgen Klopp en el encuentro entre el Paris FC y AC Ajaccio de Ligue 2 de la temporada 24/25 / EFE

En declaraciones a la agencia 'AFP', Klopp abordó la decisión del Real Madrid de prescindir del entrenador donostiarra y confesó que la noticia le provocó sensaciones contrapuestas. El ex técnico del Liverpool lo resumió así: "Cuando escuché lo de Xabi Alonso, estuve algo dividido. Sí, me sorprendió, y no, no me sorprendió".

Además, lanzó una reflexión dirigida a los dirigentes del club blanco sobre la gestión del banquillo. “Recomendaría que, cuando despidan a un entrenador, tengan una idea de quién será su sucesor”, afirmó antes de añadir: “Y que sea realista. Si creen que pueden fichar a Pep, diría que las posibilidades no son especialmente grandes”.

Para cerrar, el técnico alemán volvió a despejar cualquier duda sobre una posible llegada al banquillo madridista. Dejó claro que atraviesa un momento de plena estabilidad personal y profesional: “Estoy en un punto de mi vida en el que estoy completamente satisfecho con mi situación. No quiero estar en ningún otro sitio”.

Jürgen Klopp, tras su fichaje por el grupo Red Bull. / Associated Press/LaPresse / LAP

En esa misma línea, restó relevancia a los rumores procedentes de Madrid y al supuesto interés del club blanco: “No me pongo nervioso cuando oigo que el Real Madrid, supuestamente, está interesado, si es que es así; son solo especulaciones de los medios”. Sin embargo, cuando fue preguntado por la posibilidad de volver a entrenar en el futuro, su respuesta fue más abierta: “Ahora mismo diría que no, pero no puedo decir nunca, nunca, nunca. No creo que vaya a cambiar de opinión, pero no lo sé”.

"Sé que puedo entrenar a un equipo de fútbol, pero eso no significa que tenga que hacerlo hasta el último día. Quería hacer algo diferente. Red Bull me dio la oportunidad de encontrar un rol que hemos ido definiendo juntos, paso a paso. Estoy en un punto en el que me siento completamente en paz conmigo mismo. No quiero estar en otro lugar", finalizó.