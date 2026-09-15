Klopp llama a Ter Stegen para ser el número '1' de Alemania

Jürgen Klopp ya habría tomado una de sus primeras grandes decisiones al frente de la selección alemana. Según una información de Christian Falk en 'BILD', el nuevo seleccionador habría contactado personalmente con Marc-André ter Stegen para comunicarle que cuenta con él y que lo considera su principal opción para defender la portería de la 'Mannschaft'.

La decisión todavía no es oficial y deberá confirmarse con la primera convocatoria de Klopp, prevista para este jueves. Pero el movimiento supondría una oportunidad importante para un Ter Stegen que llevaba más de un año alejado de la selección y que atraviesa una nueva etapa en su carrera.

Klopp busca un nuevo número '1'

El técnico alemán asumió las riendas de la selección después de la salida de Julian Nagelsmann, que dejó el cargo tras el Mundial de 2026. Klopp firmó un contrato de cuatro años y tendrá como grandes objetivos la Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030.

El técnico Jürgen Klopp (c), durante su presentación este viernes como nuevo seleccionador de Alemania. / Hannes Albert / EFE

Su primer gran dilema estaba bajo palos. Manuel Neuer regresó a la selección para disputar el Mundial, después de haberse retirado internacionalmente en 2024, pero dejó claro que el torneo de Estados Unidos, Canadá y México sería su última competición con Alemania. El veterano guardameta confirmó que volvería a retirarse después del Mundial.

Con Neuer fuera definitivamente del camino, Klopp debe elegir ahora quién será el nuevo dueño de la portería. Oliver Baumann, Jonas Urbig o Alexander Nübel aparecían entre las alternativas, pero 'BILD' asegura que el entrenador ya habría señalado a Ter Stegen como su primera opción.

De perder protagonismo en el Barça a recuperar sensaciones

La posible decisión de Klopp llega en un momento muy particular para Ter Stegen. El alemán había perdido protagonismo en el Barça y pasó la segunda mitad de la pasada temporada cedido al Girona. Su etapa en Montilivi, además, estuvo marcada por una lesión que apenas le permitió disputar dos partidos.

Su siguiente movimiento fue volver a ponerse a las órdenes de Míchel, que ya había apostado por él en Girona. El técnico madrileño lo reclamó para su nuevo proyecto en el Ajax y el Barça terminó cerrando una cesión por una temporada, hasta junio de 2027.

Ter Stegen junto a Míchel / Girona

En Ámsterdam, Ter Stegen ha encontrado precisamente lo que necesitaba: minutos, continuidad y la posibilidad de recuperar sensaciones. Después de una temporada complicada, el guardameta está volviendo a sentirse importante bajo las órdenes de Míchel. Y ahora podría recibir una oportunidad que parecía difícil de imaginar hace unos meses. Klopp habría llamado a su puerta para devolverle el protagonismo con Alemania.

Una oportunidad inesperada

Ter Stegen nunca llegó a tener el papel de número '1' que muchos esperaban en la selección durante la era Neuer. El legendario guardameta del Bayern mantuvo durante años el puesto pese a la competencia del blaugrana.

Ahora el escenario ha cambiado. Neuer ya ha cerrado definitivamente su etapa internacional y Klopp busca construir su propia Alemania. Y, según BILD, el elegido para ocupar la portería sería Ter Stegen.

El primer capítulo de esta nueva etapa se conocerá este jueves, cuando Klopp anuncie su primera convocatoria como seleccionador. Alemania debutará en la Nations League ante Países Bajos el 24 de septiembre en Ámsterdam, precisamente en el estadio donde Ter Stegen está intentando recuperar su mejor versión.