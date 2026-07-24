Klopp lanza un contundente mensaje a Alemania: "Si mañana dicen que soy una mierda, me voy"

Jürgen Klopp ha sido presentado oficialmente en Alemania como nuevo seleccionador de la Mannschaft. Tras firmar un contrato hasta 2030, el técnico alemán reemplaza a Julian Nagelsmann con un proyecto ambicioso para revitalizar al equipo nacional.

El acto tuvo lugar en la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), donde el entrenador se mostró entusiasmado con el nuevo desafío. "Es un gran honor estar aquí hoy. Lo que me ha estado pasando estos últimos días es como una película que se reproduce en mi cabeza", declaró.

Lo ha dejado todo claro antes de empezar

Pese a esta gran oportunidad, el nuevo seleccionador ha llegado dejando todos los puntos sobre las íes. Klopp fue contundente al hablar sobre su continuidad: "El día en que ya no me quieran, díganmelo. Y me voy. Sin indemnización. Si mañana dicen que soy una mierda, me voy. No basta con que lo digan unos pocos, tendrían que ser más. Si la DFB dice que soy una mierda, me voy. Si se comportan mal y no dejan en paz a mi familia, me voy", afirmó durante su presentación.

Además, quiso dejar claro que aceptará las críticas si el equipo no funciona: "Critíquenme si algo no funciona. Con gusto lo solucionaré. Lo importante es el trabajo", apuntó el alemán.

Su contrato se extiende hasta la disputa del Mundial de 2030 y tomará posesión de su cargo el próximo 15 de agosto de 2026, según RTVE.

Para rebajar la tensión después de sus declaraciones más contundentes, Klopp puso una punta de humor al hablar de su nueva imagen como seleccionador: "No llevaré corbata. Pero he tenido la oportunidad de renovar mi vestuario en los últimos años. Siento que ahora es más apropiado para mi nuevo rol que antes".

Le acompañarán sus asistentes de confianza, Peter Krawietz y Pepijn Lijnders, además de la incorporación de Sven Bender. Klopp exige compromiso total y condiciona su continuidad al apoyo que reciba tanto él como su familia.

Se desmarca de ser un entrenador al uso

El técnico alemán se desmarca de ser un mero seleccionador de paso: "Nunca he sido un entrenador que simplemente llega, pone a los jugadores a trabajar y se va a casa", afirmó.

El acuerdo para desvincularse de su anterior empresa, según informó Bild, incluyó un pacto entre la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y Red Bull para realizar una donación de un millón de euros destinada a una fundación benéfica contra la tetraplejia.

"Ahora espero con ilusión este reto en el fútbol alemán, que afrontaremos con humildad y paciencia: crear un equipo que luche por sus compañeros, que disfrute jugando y que cuente con el apoyo incondicional de toda Alemania", aseguró Klopp.

Sustituto de Nagelsmann

El nuevo seleccionador asume el mando tras la salida de Julian Nagelsmann después de la eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026 frente a Paraguay. El calendario competitivo a corto y largo plazo arrancará formalmente con la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El primer encuentro será el 24 de septiembre frente a Países Bajos en Ámsterdam. Posteriormente, Alemania se enfrentará a Grecia en Augsburgo el 27 de septiembre, a Serbia en Múnich el 1 de octubre y cerrará nuevamente contra Grecia el 4 de octubre.

Dos objetivos claros

Sus dos principales objetivos por contrato son la Eurocopa de 2028 y la reconstrucción del equipo nacional de cara al Mundial de 2030.

Tras anunciar su salida del Liverpool en 2024 por agotamiento, Klopp asumió en enero de 2025 el cargo de director global de fútbol de Red Bull. Su estancia en la multinacional ha durado poco más de un año y medio y ha finalizado de forma amistosa debido al fuerte deseo de la federación de su país de contar con sus servicios.