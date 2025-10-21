¡Klopp está dispuesto a volver a los banquillos!

La era de Jürgen Klopp en el Liverpool acabó en el verano de 2024. Pero en el conjunto 'red' algunos todavía lo añoran, y más teniendo en cuenta los últimos resultados del equipo, que encadena cuatro derrotas consecutivas con Arne Slot en el banquillo.

Tras su salida de Anfield, el entrenador alemán comenzó una nueva etapa en el mundo del fútbol, esta vez como director global de fútbol del grupo Red Bull. De esta manera, abandonó los banquillos para asumir un rol completamente nuevo para él.

Jürgen Klopp, en su presentación como director global de fútbol de Red Bull / X

Klopp, que dirigió su último partido como entrenador del Liverpool el 19 de mayo de 2024 ante el Wolverhampton, desempeña esta función en el conglomerado Red Bull desde el pasado 1 de enero. Y, ahora, estuvo presente en el podcast 'The Diary Of A CEO', en el que trató diferentes temas, como su pasado como técnico, un posible regreso a los banquillos o la trágica muerte de Diogo Jota.

"¿Cómo se reemplaza a alguien como Diogo? No se trata del jugador en sí, sino de la persona que era. Se llevaba bien con todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Desde el primer día dio lo mejor de sí mismo. Superó todas las expectativas como persona, era muy inteligente y un compañero de equipo excepcional. No puedo imaginarme el vestuario sin él. Todavía no puedo hablar de ello con normalidad. Fue un shock increíble, también para los chicos", apuntó sobre el fallecimiento de Jota.

Por otra parte, Klopp explicó cómo construyó un equipo ganador: "Todo el mundo tiene que trabajar duro. Todo el mundo tiene que defender a capa y espada contra el equipo contrario. Todo el mundo tiene que aceptarlo. Si no eres Lionel Messi, tienes que defender".

Jürgen Klopp apostó por Conor Bradley en su última temporada en el Liverpool / 'X'

Además, se pronunció sobre una posible vuelta a los banquillos. "Dije que nunca volvería a entrenar a un equipo en Inglaterra, lo que significa que, si se trata del Liverpool, en teoría es posible. No lo sé con certeza, me encanta lo que hago ahora. No echo de menos entrenar, ahora sigo entrenando, pero de otra manera. No echo de menos ir a ruedas de prensa tres veces por semana, dar 12 entrevistas a la semana", señaló.

Por último, defendió a Wirtz de todas las críticas recibidas. "Todos se comerán sus palabras si utilizan las palabras equivocadas con Florian Wirtz. Es un talento increíble", insistió.